Unión, bajo presión: el embargo de Levinton complica la economía y los compromisos

El embargo que recibió Unión en las últimas horas, tras un fallo judicial a favor del empresario Sergio Levinton, generó importantes imponderables

6 de octubre 2025 · 17:12hs
Unión, bajo presión: el embargo de Levinton complica la economía y los compromisos

Unión atraviesa un momento delicado e inesperado fuera del campo de juego por este embargo de Sergio Levinton, representante de Ignacio Malcorra, que se transformó en un verdadero dolor de cabeza para la dirigencia y la tesorería, generando complicaciones que van más allá de lo financiero.

Levinton en estas horas explicó que esperó 10 años para que el club cumpla con lo que estaba documentado y que, ante la falta de respuesta, decidió acudir a la Justicia. El resultado es un congelamiento de las cuentas principales, lo que limita la capacidad del club para gestionar sus obligaciones habituales.

Unión busca soluciones al embargo

El presidente Luis Spahn respondió asegurando que desconocía la existencia de este reclamo y no cederá "ni un centavo” al respecto. Sin embargo, las consecuencias son palpables. La tesorería se vio obligada a buscar planes alternativos para garantizar el pago de sueldos, contratos y otros compromisos, mientras se aguarda la resolución de la apelación presentada por la institución.

Luis Spahn busca soluciones ante el embargo que genera problemas en Unión.

Luis Spahn busca soluciones ante el embargo que genera problemas en Unión.

El impacto del embargo trasciende lo económico. En un momento en el que el club también debe organizar el traslado del plantel, cubrir gastos operativos y planificar la próxima temporada, esta situación añade incertidumbre y tensión en la gestión diaria. Los retrasos en los pagos y la falta de liquidez podrían afectar tanto al plantel como al personal administrativo, generando un clima de preocupación que se suma a las dificultades deportivas que ya enfrenta el club.

Aunque la apelación aún está en marcha, queda claro que Unión deberá navegar en los próximos días por un escenario complejo, en el que las decisiones judiciales y financieras se entrelazan con la planificación deportiva. En definitiva, el embargo de Levinton no es solo un problema puntual: es un recordatorio de que la estabilidad económica y administrativa es tan clave como los resultados en la cancha para sostener a un club en niveles competitivos.

