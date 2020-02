Madelón: "Le pido disculpas a la gente, porque no es el Leo que quieren ver"

Se lo notó muy nervioso en el final del partido, a tal punto que un cruce con el cuarto árbitro desembocó en su expulsión cuando se jugaban los minutos adicionados.

Leonardo Madelón tardó un par de minutos y en el amanecer de este martes se presentó en la sala de conferencia para analizar el empate contra Central Córdoba.

En el inicio reconoció que "veníamos de perder, había que cortar la racha, traté de buscar las mejores opciones y eran estas, se recuperaron bien, el partido parejo y muy luchado. Descansaron poco, estuvieron todos al servicio del equipo, influyó lo de Brasil pero no es excusa".

Más adelante dio su impresión de algunos jugadores que tuvieron sus estrenos y en esta dirección apuntó que "Assis entró bien, lo iba a meter en el entretiempo. Leyó bien el juego; Cañete nos dio más movilidad arriba, liberó espacios para Troyansky, Cecchini le falta ritmo, tiene futuro pero viene con atraso futbolístico, a mí me gustan los equipos dinámicos, agresivos, dieron todo al máximo. Quisimos buscar por los costados y abajo, es un punto y tiene que servir. Venimos de pasar una fase importante a nivel internacional, hay que valorar todas las cosas y ahora pensar en Godoy Cruz".

Luego, insistió con algunos aspectos puntuales de futbolistas que arribaron en este mercado de pases: "A Cecchini lo estoy conociendo ahora, Assis lo mismo, Zules Caicedo también, a veces no te animás a ponerlos porque no los conocés, con la Reserva también pero entre Blasi y Calderón se están acomodando. Creo que también tenemos un par de días para ir a Godoy Cruz, vamos a hacer un viaje en avión, hay que aprender a descansar y sumar de visitante".

El orientador rojiblanco dio su punto de vista respecto a la acción que determinó la expulsión por parte de Pablo Echavarría. Por eso no dudó en afirmar que "recién fui a hablar al vestuario, son cosas del fútbol, entendí que eran más de 4 minutos de adición, no íbamos a ganar por eso. Ahí hubo un incidente con el cuarto árbitro, es una reacción que no corresponde por mi trayectoria, todos tenemos derecho a equivocarnos y enojarnos. Se lo dije y me voy con las verdades más hasta el mismo cementerio. Si estuve mal, les pido disculpas a la gente porque no era el Leo que quieren ellos".

En otro tramo de su alocución volvió a meterse en el desarrollo del cotejo, al apuntar que "en el primer tiempo veía que podía llegar nuestro gol, tiramos varios córners, ellos no tenían el equipo completo. Si eramos claros podíamos dañarlos, en el segundo buscamos, tuvimos la de la Álavrez, cortamos una racha negativa y ahora tenemos que hacer un gran partido en Godoy Cruz".

Madelón no ahorró elogios por la actitud de Corvalán, quien quiso jugar lesionado. En este sentido expresó: "Fue honesto porque no estaba cómodo con su lesión, es un gran gesto, lo bueno es que vimos a Cañete, a Assis, lo de Cecchini es otra opción. Está lesionado Elizari, Zueles es otra alternativa. Veremos el día a día, se siente el viaje y cuesta imponer el ritmo del partido como nos pasó".

Antes de su despedida, cuando le recordaron que Mazzola salió fastidioso cuando resolvió su relevo, Madelón dijo que "había bajado el rendimiento físico, no hay nada raro. Suma mucho para el grupo, se pudo haber ido enojado con él mismo. Somos respetuosos, el grupo está sanito, bien, como puedo irme yo esta noche enojado, tal vez se fue así Nicolás".