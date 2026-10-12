Madelón llegó a los 55 partidos en su último ciclo en Unión y tendrá la obligación de levantar al equipo

El entrenador transita su cuarta etapa en el Tatengue, con 18 victorias, 16 empates y 21 derrotas. Su efectividad es del 42,42%, en un ciclo marcado por la exigencia y los resultados irregulares.

Leonardo Madelón alcanzó los 55 partidos dirigidos en su actual ciclo al frente de Unión , una etapa que comenzó en 2025 y se extendió hasta 2026. Con 18 triunfos, 16 empates y 21 caídas, el entrenador acumula un 42,42% de efectividad y atraviesa un período en el que los resultados quedaron por debajo de las expectativas.

Un ciclo con más derrotas que victorias

Los números reflejan las dificultades que atravesó el equipo durante esta etapa. De los 55 encuentros disputados, Unión consiguió ganar 18, repartió puntos en 16 oportunidades y sufrió 21 derrotas. El balance negativo se profundizó con las últimas caídas, que dejaron al Tatengue obligado a reaccionar para mantener sus aspiraciones de clasificación a los playoffs.

La estadística ubica a este ciclo como el segundo de menor efectividad de Madelón en el club, solamente por encima de su registro de 2001, cuando alcanzó el 31,48%. Se trata de un dato que expone el contraste entre su historia con la institución y el rendimiento de su etapa más reciente.

Una historia extensa con el sello tatengue

Más allá de los números actuales, Madelón construyó un vínculo importante con Unión a lo largo de sus distintas etapas como entrenador. Su cuarto ciclo volvió a ponerlo al frente de un plantel que busca consolidar una identidad futbolística y competir por objetivos importantes.

Ahora, con su continuidad confirmada, el técnico tendrá el desafío de revertir la tendencia y encontrar respuestas dentro de la cancha. El próximo compromiso ante Deportivo Riestra será una nueva oportunidad para cambiar la imagen del equipo y mejorar una campaña que, por el momento, muestra más dificultades que satisfacciones.

Los 55 partidos representan otro capítulo en la extensa relación entre Madelón y el Tatengue. Sin embargo, el presente exige resultados: Unión necesita recuperar confianza, volver a sumar de a tres y transformar la continuidad del entrenador en una oportunidad para cambiar el rumbo.