Madelón: "Llevará mucho tiempo acomodar el equipo"

Unión disputó este sábado en el Gigante de Arroyito uno de los amistosos más importantes y exigentes de su pretemporada, donde tuvo en cancha a sus tres refuerzos, en el empate sin goles frente a Rosario Central, que se reforzó de gran manera debido a que arrancará la Superliga con la firme misión de salvarse del descenso.

El entrenador es consciente que todavía los dirigentes deben hacer un esfuerzo más importante en el mercado de pases para que pueda tener los últimos refuerzos de jerarquía que necesita para armar un nuevo plantel, que quedó diezmado por la salida de jugadores que fueron claves en los dos últimos procesos.

Sin embargo, por lo que se pudo observar en los encuentros preparatorios, la idea no se modificará y seguirá apostando por un sistema 4-4-2, aunque esta vez ya no estarán Franco Fragapane y Diego Zabala, quienes le daban al equipo desequilibrio por las bandas, sino que llegó para ser la usina de fútbol Gabriel Carabajal, y espera también un jugador que pueda hacer la diferencia por la derecha.

Luego del encuentro ante el Canalla, Leonardo Madelón habló con LT10 donde hizo un análisis del encuentro preparatorio y también se reveló cómo se encuentra el mercado de pases de Unión, a poco menos de dos semanas para el inicio de la Superliga 2019/2020.

En el arranque hizo un balance del cotejo ante Central, y expresó: "El equipo estuvo bien Bien desde lo táctico y bien desde lo físico, pero futbolísticamente me gusta ver otra cosa. Tuvimos chances claras, eso es bueno, pero no tenemos que acostumbrarnos a decir que merecimos más, a mi me gusta ver un poco más de fútbol. Es cierto que tenemos algunos jugadores lesionados como (Nicolás) Mazzola, (Nelson) Acevedo, (Marcos) Peano, (Brahian Álvarez) y (Maximiliano) Cuadra)... El equipo se sostuvo con la táctica y porque estuvo muy bien físicamente, lo otro vendrá depacito".

Y siguió: "Estoy contento porque más allá que se nos desarmó mucho el equipo, tuvimos un chico de 16 años que está por cumplir 17 (Juan Nardoni), en tanto Peralta es nuevo para este mundo y jugó un tiempo. Son amistosos que sirven porque no nos superó Central. Vamos a buscar un nuevo equipo y tendremos que tener paciencia".

Cuando se le preguntó sobre cómo tomó las lesiones de dos jugadores claves como Nelson Acevedo y Nicolás Mazzola, dijo: "Fue un golpe duro, pero no son graves y quizás lleguen justito, o quizás no. Pero estamos esperando la llegada de jugadores para reemplazarlos a ellos, eso me tiene en veda porque quiero ver algo más en cancha. Lo bueno es que tenemos es que hay laburo, que el grupo está muy bien, que físicamente estamos bien ahora necesitamos más juego de equipo".

Sobre cómo vio a los refuerzos, reveló: "(Sebastián) Moyano estuvo sobrio, no tuvo mucho trabajos pero en dos veces que lo llamaron atendió bien; a (Gabriel) Carabajal le falta ritmo, él me lo dijo, le falta un poco de ritmo pero tiene jerarquía, pegada y nos asegurará la pelota detenida; a (Ezequiel) Bonifacio no lo puse de entrada porque lo quiero cuidar y llevarlo despacito, es un jugador que quizás arranque en el equipo. En tanto que (Jonathan) Bottinelli estuvo bastante bien, le da solidez al equipo, lo que le falta físicamente lo cubre con su experiencia, y el equipo siente ese apoyo".

Más adelante volvió sobre la decisión de contratar nuevamente a Bottinelli, tras informar el club que no lo haría, y dijo: "Había decidido que no se quede, se lo dije a él, pero al haber un gran éxodo de jugadores pedí que lo recuperemos, y el grupo lo asimila positivamente".

También contó qué jugadores necesita en el mercado de pases, y afirmó: "Me está faltando un tres, está lo de (Lucas) Villalba y estamos trabajando sobre él. Hay otros nombres más, Diego Martínez, el hijo del Muñeco (Nahuel Gallardo)... Pero vamos a ver, hablé personalmente con Villalba".

Luego reconoció que está muy cerca de cerrarse el arribo de Jalil Elías, y afirmó: "Creo que está todo cerrado, espero que llegue".

Por otra parte, se refirió a la posibilidad trunca de que llegue Lucas Albertengo, y apuntó: "Se nos escapó. Había hablado con él y teníamos todo bien encaminado. Pero decidió ir a un lugar donde habrá más agresividad, Newell's tiene un promedio difícil, Rosario es una ciudad agresiva desde lo deportivo, no tiene torneo internacional que Unión le puede dar esa imagen. Pero fui jugador y uno no mira esas cosas, sino donde hay un pesito más y arranca por ahí. Son esos cuatro jugadores los que queremos".

Se refirió en otro tramo al fixture de la Superliga, y al arranque ante Racing, y dijo: "Hay que jugar con todos, el campeón es el campeón y está bueno jugar con ellos, a nosotros nos gusta eso, está bueno, agarrarlo a Racing recién armado no está mal".

Por último hablo sobre el gran desafío que se propone en esta nueva etapa, y afirmó: "El objetivo es el primer partido, aunque también tengo otro que es mejorar pero llevará mucho acomodar el equipo".