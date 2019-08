Madelón: "No estuvimos a la altura del partido"

Pasaron casi 25 minutos desde que finalizó el partido para que Leonardo Madelón se asomé al camarín visitante. Se quedó hablando con sus colaboradores y recién cuando lo creyó conveniente ingresó para hablar con ellos.

Luego de esa situación por allí atípica bajo su comando, fue el único que habló con la prensa y en el inicio reconoció que "fue un golpe duro, nos dolió mucho, no estaba en los planes y perdimos un partido donde Newell's nos superó".

Y más adelante, acotó: "Nosotros vamos a mejorar despacito, el partido nos ganaron bien, emparejamos al final del primer tiempo e inicio del segundo, siempre lejos de hacer un gol, no tuvimos chances, abrieron el partido de pelota parada, tuvieron chances de cabeza, el resultado no admite ninguna duda".

Siempre en el plano de trazar una autocrítica, el orientador afirmó que "perdimos bien y me quedé mal, por eso no entré al vestuario. A veces enfriarse está bien, el partido no tiene arreglo, si entrás y pateás todo podés lastimar, les dije tranquilos, nos hacemos cargo del resultado, no es de extrema gravedad. No es el Unión que estamos acostumbrados a ver, que genere peligro de gol, fue muy bajo lo nuestro. Estuvimos bien sostenidos atrás pero de los volantes para arriba muy bajos".

Tal vez la ausencia de Carabajal modificó casi que sobre la marcha los planes, de acuerdo a todo lo que entrenaron durante la semana. Por eso Madelón expresó que "nos faltó juego desde el primer minuto, tuvimos que recurrir a Río que es de otras características, eso hizo que el equipo dude o baje su nivel, vamos a tener que cambiar alguna táctica, tenemos a Lanús que tiene un partido difícil con Vélez, si le ganamos cambia todo el panorama, vi algo que no me gustó, automáticamente tengo que resolverlo rápido".

Si alguien tenía esperanzas en poder contar con Carabajal el próximo fin de semana, el propio DT se encargó de dejarlo claro, al responder que "tiene una distención en un gemelo, para nosotros es muy importante, no lo vamos a apurar, aún caminando o parado el gemelo no descansa nunca. Le pedimos disculpas a los hinchas de Unión, no es lo que quiso ver, estamos sumando, ahora viene Lanús y nos vamos a preparar para eso".

En otro tramo de la charla, Madelón insistió en "la forma que se perdió, ganamos muchos partidos y a los rivales les generamos molestias, hoy Newell's nos superó bien, antes pudo pasar pero como encaramos estos días no se nos cruzaba este resultado adverso".

Antes de despedirse, cuando le comentaron algunas declaraciones de Kudelka respecto al planteo que propuso Unión en Rosario, el DT apuntó: "Que raro porque nos saludamos y no me dijo nada, cuando le ganamos en Córdoba o en Huracán no dijimos nada, no hay que hablar de los entrenadores. Unión no estuvo a la altura de lo que queríamos, sabíamos que tiraban centros, hicimos muchas faltas, no estuvimos a la altura del partido".