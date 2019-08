Madelón: "San Lorenzo tuvo premio a la efectividad"

Unión arrancó la Superliga con un empate en Avellaneda y una victoria contra Defensa y Justicia. Pero esa seguidilla inicial de resultados positivos quedó en el olvido por los siguientes tres reveses que acumula en fila.

Antes de una nueva detención del campeonato por la Fecha FIFA, los rojiblancos deberán esperar la visita a Sarandí con caídas ante Newell's, Lanús y San Lorenzo.

Leonardo Madelón, lejos de irse preocupado, indudablemente que en el marco de otra derrota, intentó explicar sus sensaciones respecto al 2-1 en contra frente al puntero de la competencia.

En el inicio reconoció que "fue un tema de efectividad, Unión planteó bien el partido, hubo una efectividad muy grande de San Lorenzo en los primeros minutos, si ustedes (por los periodistas) hacen un análisis fueron más las llegadas de Unión, pero ellos llegaron dos veces y convirtieron. Tuvimos alguna pelota parada en el segundo tiempo, le pongo la palabra premio a la efectividad, con unos mellizos que tiene San Lorenzo que son de Selección".

LEER MÁS: San Lorenzo profundizó la crisis de Unión y le provocó la tercera caída al hilo

Y más adelante, no dudó en afirmar que "creo que hay formas de perder, el anteaño nos llevamos un empate 0-0 pero casi no pateamos al arco, ahora perdimos y nos vamos con otro sabor, le generamos muchas situaciones en su casa, la jugada de Comas, el cabezazo de Bonifacio, el fútbol es anécdota y el que gana tiene razón".

• LEER MÁS: Spahn fue lapidario y cargó duro contra los que "quieren destruir a Unión"

En tren de brindar detalles respeto a lo que vio desde el banco de suplentes, el DT rojiblanco consideró que "el partido se rompió en los últimos 10 minutos, fue Bonifacio de cuatro, Cuadra de volante, era una utopía el empate. Ellos no arriesgaban a pesar de las expulsiones".

Seguidamente dejó un mensaje a los jugadores que vieron la tarjeta roja en los últimos instantes. En este sentido enfatizó: "Hay errores que tienen que aprender todos de visitante cuando vas al piso es amarilla, lo más cómodo que le dejás al árbitro es la tarjeta. En el 11 contra 11 lo teníamos controlado, al partido le quedaron 15 minutos demás. Botti va a pedir disculpas como nosotros cuando nos equivocamos, lo mismo que Martínez al que le habíamos dicho eso. Ahora estamos esperando por Cavallaro, Carabajal, Méndez, visitamos a Arsenal, intentando que llegue el resultado positivo".

LEER MÁS: El boletín de calificaciones en un nuevo revés de Unión

Lejos de perder fuerzas a pesar de tres caídas consecutivas, Madelón aportó: "Estoy conforme con el planyel, cuando perdemos este tipo de partidos hay que darle tranquilidad a todos, cuando ganás pasa eso. Tenemos que acobacharnos, no exponerse públicamente y vivir tranquilo".

En la parte final, cuando le pidieron una opinión respecto a la titularidad de Comas, el estratega tatengue disparó: "Comas me parece que hizo un gran primer tiempo, salió con una contractura, muy dignamente tuvo el partido, con Nardoni no podemos juzgarlo, entró y nos desdibujamos, no pudimos desnivelar por las bandas, entramos en confusión. Cumplió 17 años hace un mes y le tocó debutar con una derrota".