Unión frente a decisiones clave: las opciones de compra por Tagliamonte y Martínez

Los dirigentes de Unión ya agudizan el ingenio en función de las opciones de compra que tienen por Matías Tagliamonte y Mauricio Martínez.

9 de septiembre 2025 · 12:04hs
Unión atraviesa un presente deportivo alentador bajo la conducción de Leonardo Madelón, y dos de los futbolistas que hoy son titulares indiscutidos se convirtieron en piezas fundamentales: el arquero Matías Tagliamonte y el volante Mauricio Martínez. Ambos llegaron en el último mercado de pases y tienen contrato hasta el 31 de diciembre de 2025, aunque su continuidad dependerá de que el club haga uso de las opciones de compra.

Tagliamonte, de suplente a figura

El arquero comenzó el año con poco rodaje: solo atajó en la derrota ante Argentinos Juniors (0-1), donde fue figura al contener un penal. En aquel momento, el titular era el uruguayo Thiago Cardozo, pero tras el regreso de Madelón al banco, la historia cambió.

El DT le dio la confianza a Tagliamonte, que respondió con solidez, seguridad y carácter, transformándose en una de las grandes figuras del equipo en el tramo decisivo de la temporada.

Matías Tagliamonte.jpg

Por el ex Racing, Unión desembolsó en su llegada más de 73 millones de pesos. Para retenerlo, el club cuenta con una opción de compra de 500.000 dólares por el 50% del pase, que se reparte en mitades iguales entre el jugador y la “Academia”.

Martínez, el resurgir con Madelón

La historia de Mauricio Martínez también tiene matices. El mediocampista arrancó el año como titular, perdió terreno y hasta Madelón reconoció que no había tenido una preparación física adecuada.

Mauricio Martínez

Sin embargo, con el nuevo ciclo recuperó protagonismo y, gracias a la confianza del entrenador, se consolidó en el once inicial, aportando equilibrio y experiencia en el mediocampo.

Por su préstamo, Unión ya invirtió 444.000 dólares, y la opción de compra fijada es de 350.000 dólares, una cifra que lo convierte en una posibilidad accesible si el club decide retenerlo.

El caso Diego Armando Díaz

Unión también tiene una definición pendiente con Diego Armando Díaz, cuyo pase pertenece a Sportivo Las Parejas. Existen dos alternativas:

  • 100.000 dólares por el 80% de los derechos económicos si la operación se concreta en este momento.

  • 150.000 dólares por el mismo porcentaje si la compra se efectúa a fin de año. En ambos casos, el 20% restante se mantendrá en poder de Sportivo.

Diego Armando Díaz.jpg

Por el momento no trascendió si la institución rojiblanca avanzó en la ejecución de esta cláusula.

Decisiones de peso

Con el futuro deportivo en juego, Unión deberá resolver en los próximos meses si asegura la continuidad de dos de los futbolistas más importantes de la era Madelón. Tanto Tagliamonte como Martínez se ganaron un lugar en el equipo y hoy el club tiene la chance de retenerlos de manera definitiva.

