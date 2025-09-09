Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión, alerta: CSKA Moscú mejoró la oferta por Kevin Zenón

En las últimas horas CSKA Moscú se acercó a lo que pretende Boca para dejar partir a Kevin Zenón, y en Unión se frotan las manos.

9 de septiembre 2025
El mediocampista Kevin Zenón, surgido de las divisiones inferiroes de Unión, se encuentra en el centro de una negociación que podría cambiar su futuro en el fútbol europeo. El CSKA Moscú mejoró su oferta por el jugador, generando expectativas de que la transferencia se concrete antes del cierre del mercado de pases ruso, el próximo 11 de septiembre.

Tras una primera propuesta rechazada, todo parecía indicar que Zenón permanecería en Boca, club que adquirió al mediocampista a comienzos de 2024 por 3,5 millones de dólares. Sin embargo, el equipo ruso ajustó los números en su segundo intento, acercándose a las pretensiones de las oficinas xeneizes.

El otro interesado, el Olympiacos de Grecia, no volvió a insistir luego de que su primera oferta de 7 millones por el 80% del pase fuera desestimada. Por su parte, Unión conserva un 20% de la ficha de Zenón, por lo que cualquier transferencia por debajo de los 10 millones de dólares no satisfaría plenamente a las partes involucradas, sobre todo considerando el reciente aumento del impuesto de transferencias del 7,5% al 13,06%.

El momento de Zenón en Boca

Desde su llegada, Zenón tuvo un inicio prometedor, convirtiéndose rápidamente en figura y destacándose bajo la conducción de Diego Martínez. Tras su participación en los Juegos Olímpicos, su protagonismo en el equipo disminuyó y, con el paso de distintos entrenadores, su presencia en el once titular se volvió esporádica.

En la reciente edición del Mundial de Clubes, fue titular en dos de los tres partidos y luego quedó fuera de convocatorias, lo que reforzó su intención de emigrar. A sus 24 años, el mediocampista acumuló 72 partidos y 10 goles desde su arribo a Boca.

Expectativa en Santa Fe

Unión, como club formador, sigue atentamente cada movimiento del volante. La posibilidad de que Zenón continúe su carrera en Europa genera expectativa en Santa Fe, no solo por el reconocimiento deportivo, sino también por el porcentaje que le corresponde en una eventual transferencia.

Por el momento, las negociaciones avanzan y todo indica que en los próximos días podría resolverse si Zenón da el salto hacia la Premier rusa o permanece en la Liga Profesional de Argentina.

