Magnín: "En Unión los hechos nos están dando la razón"

Sobre si la suspensión de los descensos es clave para que los juveniles puedan tener más chances en el plantel de Primera División de Unión, Eduardo Magnín afirmó: "Es para animarse, antes no se hacía por miedo, presiones, si esto sirvió para que los chicos se empiecen a mostrar y para que los dirigentes se den cuenta el camino bienvenido sea, ojalá se pueda mantener en el tiempo. Cuando ascendimos en el 96 fue algo parecido, luego al año y pico se desmadró todo, ojalá que sea un punto de partida y que lo sostengan los dirigentes, cuerpo técnico y la gente tenga la paciencia para bancar a estos chicos que necesitan el apoyo".

Luego, describió a Gastón González, quien viene de ser la figura de Unión en el partido ante Central, y a Kevin Zenón, Magnín manifestó: "Ellos dieron un toque de calidad, a parte de ser grandísimos jugadores, hicieron cosas lindas que están dentro de sus posibilidades, tienen un gran potencial. Ojalá aprovechen esta oportunidad, también en la Selección también para creer en ellos mismos. Gastón cuando llega a Reserva había jugado de volante, en Reserva venía de jugar de nueve, no lo veía muy cómodo jugando de espaldas al arco. Se lo planteé. Lo empezamos a poner ahí, tiene un sacrificio enorme, mucha potencia, con espacios es muy interesante. Sí anda necesitando trabajo y confianza, junto a Kevin tienen que tener los pies sobre la tierra, pero no tienen techo. Necesitan seguir trabajando mucho para consolidarse y para ser potenciales jugadores de Primera. González es muy potente, tiene una fuerza terrible, creció mucho en lo físico y táctico, incorporó cosas, tiene compromiso y sacrificio; es un jugador muy interesante".

Eduardo Magnín.jpg Eduardo Magnín fue uno de los grandes impulsores de los juveniles sobre los que apuesta Juan Azconzábal en Unión. UNO Santa Fe

Luego, se le planteó la pelea por el puesto de lateral que llevan adelante Francisco Gerometta y Federico Vera, y Eduardo Domínguez opinó: "Van pasando cosas, está buena la competencia que tienen primero porque los conozco y son pibes espectaculares, y trabajan para crecer. Van a tener posibilidades, no sé qué decisión tomará el técnico, cuando uno está en un plantel profesional se tiene que acostumbrar a esa competencia, en Primera lleva tiempo consolidarse. Si esa competencia interna los ayuda a crecer bienvenido sea, tienen un potencial enorme, cosas para corregir, pero son cosas corregibles".

"La gente no esta contenta con Blasi, pero cuando le puso el centro en la cabeza a Soldano ante Independiente para que clasifique a Unión a la Copa Sudamericana era Cafú, está bueno que puedan convivir con eso. La incomodidad los hace estar atentos", destacó Eduardo Magnín sobre una de las grandes apuestas de Juan Azconzábal en Unión.

También se refirió a la dupla de volantes centrales que en algún momento conformaron Juan Nardoni y Leonel Bucca, y Eduardo Magnín dijo: "Se pueden complementar perfectamente, no sé si es el momento de que jueguen los dos juntos, ya que están haciendo los primeros pasos los dos en Primera, a Juani le gusta mucho llegar al arco, marca goles, se desprende. Bucca es muy dotado técnicamente. Era mediapunta, punta, también jugó de nueve, viéndole las características lo poníamos con un cinco de contención, puede llevar la pelota de atrás adelante, llega al área, tiene buena pegada".

Mientras que luego, al ex-DT de la Reserva de Unión se le preguntó si hay un volante de típico corte defensivo e indicó: "Lo tenía a Cavallo que es de Esperanza, es más de contención, es más ordenado, Comas es más parecido a Nardoni y Bucca. Se necesita un volante que haga los relevos y que esté ordenado, como pasaba con Mazzoni y Garate en el 96, hay que encontrar un equilibrio, es un puesto fundamental, sobre todo en un equipo que piensa en el arco de enfrente, como lo vi a Unión últimamente".

Luego, volvió al caso particular de Brian Blasi, uno de los más resistidos en Unión en los últimos partidos y Eduardo Domínguez afirmó: "Está sufriendo, les hicieron muchos goles, hay un tema defensivo por corregir, no pasa pura y exclusivamente por Blasi, con trabajo se puede corregir, tiene las características y las condiciones para mejorar el rendimiento, es un chico que puede jugar de central, con alguien de experiencia y va a rendir, lo mismo si juega de cuatro. Unión es un equipo que va para adelante, los defensores tienen mucho trayecto por recorrer. Hay que conseguir un equilibrio, sufrió muchos goles pero generó un montón de situaciones de gol".

Por último, a Eduardo Magnín se le preguntó por Gastón Comas y contó: "No creo que tenga que apostar a la suerte de meter un gol, hay que buscarlas, pero no se pueden quedar en las excusas. El fútbol no es así, es volver a empezar en cada instante, hay que ser fuertes de la cabeza, tiene muchas condiciones, maneja las dos piernas, llega al área, tendrá que seguir trabajando".