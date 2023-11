"Mi viejo sigue mucho a Unión. Toda la vida fue socio y siempre va a la cancha. Yo desde que no me quedó amigos en el club lo sigo poco, pero estoy enterado igual de los aspectos generales. Sé que está comprometido con el descenso y no es por algo que se dio en un solo partido sino después de un año con pocos resultados seguramente", admitió este jueves el delantero santafesino Pablo Magnín, en referencia al momento del Tate, que el sábado recibirá a Tigre en busca del triunfo que alimente la ilusión de continuar en Primera.

En charla con UNO 106.3, a través del equipo Dial Deportivo, el actual artillero de Huachipato de Chile, recordó su paso por el Rojiblanco: "Las chances las tuve en Unión. Lógico, era chico y tenía otra mentalidad. Complicado de diferenciar si tengo el pensamiento de ahora. Aquel que lo puede hacer llega a la Selección ya de joven. Son pocos quienes lo consiguen. Algunos quizás deben irse a otros clubes para jugar. Triunfan aquellos que logran tener una mentalidad de alguien grande cuando sos más pibe. Me di cuenta de grande las cosas que se deben tener a nivel profesional para trascender".

• LEER MÁS: Unión se alista para reventar el 15 de Abril ante Tigre

Luego, su lectura de este declive de Unión es clara: "Esto no es producto de un partido o de un mal fin de semana. Esto lo digo desde lejos. Algo seguramente pasó en los meses previos. Esto es lo mismo que cuando se sale campeón, es producto de un trabajo y acá se dio algo a la inversa. Lo malo quizás es no depender de uno mismo y más en Santa Fe, por cómo se vive".

Pablo Magnín Huachipato.jpg Prensa Huachipato

Respecto a las especulaciones en torno al "plus" que podría dar el Matador, ya salvado, Morocho se plantó: "Tengo amigos en Tigre y no tiene nada que ver que ya esté salvado. Uno juega siempre con compromiso y no creo que esta vez sea excepción. Cada vez que se sale a la cancha es para ganar, no conozco otra manera de jugar".

• LEER MÁS: Unión con posible cambio de esquema para jugar con Tigre

En el final, admitió que Unión nunca lo tentó para volver: "Nunca tuve chances de regresar a Unión. Pasó tanto de que me fui, que nunca hubo contactos. Entiendo como tentar el llamado de un dirigente o entrenador, pero en mi casi con Unión no pasó".

Escuchá la entrevista con Pablo Magnín por UNO 106.3