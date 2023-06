Manta: "La deuda de Unión con FIFA se agranda por los intereses"

Carlos Manta, uno de los hombres fuertes de Plaza Colonia, charló con radio Sol Play 91.5 y en el inicio reconoció que "se concretó la posibilidad de que Mele juegue en Junior, faltan los pormenores, está la decisión tomada. Las circunstancias que vive el fútbol argentino, el cambio, es un esfuerzo muy grande que Unión no puede hacer".

Más adelante apuntó que "dentro del contrato, le hicimos saber a Unión la oferta de Colombia y nos comunicaron que era imposible igualarla. La cifra más importante es la que va a percibir el jugador, un aumento muy considerable del salario".

En referencia a la aparición de Oviedo de España en medio de las negociaciones con Junior, Manta subrayó que "llegó una oferta por escrito del Grupo Pachuca, para ir a Oviedo con una compra contado, nos movió un poco la estantería. No se llegó a un acuerdo con los representantes del jugador, hubo un cortocircuito y se bajó la operación".

En otro tramo de la entrevista puntualizó que "Unión se ahorra la segunda parte del préstamo, queda inconclusa al no igualarla. Se mando la rescisión del contrato, eso se arregló".

Y más adelante, amplió: "Acá la responsabilidad es la situación que se está viviendo en Argentina, entiendo a los directivos de Unión, para nosotros está muy bajo y allá es complicado. No creo que sea por eso, en el fútbol son momentos y la sociedad los vive, lo veo por ese lado".

El directivo uruguayo también recordó que "Unión no pudo cumplir lo anterior, que FIFA inhibió y no puede hacer contrataciones, 150.000 dólares eran, pero están corriendo intereses, se agranda la deuda, del fallo pasaron tres meses, cuando tenga que cumplir Unión no se cuánto puede ser el monto".

En referencia al momento del país, expresó: "El año pasado hubo interés de equipos importantes de Argentina, Santiago hizo un esfuerzo muy grande para seguir, pero ahora la diferencia era más que importante, por eso la decisión de fichar en Junior de Barranquilla".

En su despedida, acotó: "Para Plaza Colonia y para Mele fue muy positivo que haya jugado en Unión, pero la situación con el dólar en Argentina, nos llegaron muchas versiones en todo este tiempo que eran mentiras, quedé muchas veces como el malo de la película, porque se lo que es estar en momentos difíciles".