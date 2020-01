Muchos hinchas de Unión se preguntan qué pasó con Manuel De Iriondo. Más que nada, porque en su momento fue uno de los volantes centrales titulares. Incluso con Leonardo Madelón como entrenador, pero después paulatinamente fue perdiendo preponderancia y hace una temporada que no es tenido en cuenta.

Fue así como mantuvo una charla con el DT se fue a Olimpo a jugar la Primera Nacional en busca de continuidad, que logró ya que estuvo en casi todos los encuentros. Sin embargo, el elenco bahiense perdió la categoría y el rubio regresó a Santa Fe. Pese a que ganó rodaje, su situación no cambió y fue relegado.

De Iriondo 1.jpg Télam

En un momento volvió por pedido del resto del plantel y hasta estuvo concentrado, pero quedó solo ahí, ya que no volvió a tener chances. En este 2020 la tónica se mantiene e incluso no estuvo entre los que viajaron a Mar del Plata para hacer la pretemporada. Se quedó a moverse en el predio Casasol junto a Nicolás Andereggen, otros de los que no están entre las prioridades del DT.

De Iriondo tiene contrato hasta junio y había dudas respecto a si se quedaría a cumplir para quedar libre o bien ser nuevamente negociado. Al parecer, se rescindiría el vínculo y podría negociar directamente con otros clubes.

Manuel De iriondo 1.jpg Prensa Unión

Fue así como, después de barajar algunas posibilidades, tendría acordado su arribo a FC Politehnica Timișoara de Rumania. Sería su primera experiencia internacional en un fútbol poco conocido para los argentinos, pese a que hay algunos antecedentes.

Faltan algunos detalles para darlo por confirmado, pero el arreglo sería inminente y Unión tendría una nueva baja, después de las salidas de Juan Ignacio Cabvallaro y Darío Bottinelli.