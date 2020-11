Márquez: "Cerramos la semana con dos triunfos importantes"

Y Fernando Márquez agregó sobre el triunfo de Unión ante Racing: "Tenemos cuatro o cinco días para descansar, nos apoyamos en los chicos del club, hay varios juveniles con pocos partidos en Primera y lo están haciendo bien. Nuestro entrenador prefirió rotar, el primer tiempo no salió de la manera deseada, pero supo corregir y lo liquidamos con el gol de Mauro Luna Diale".

En cuanto al gol que le dio la clasificación a Unión en Ecuador, Fernando Márquez dijo: "Para mí significó muchísimo, este es el lugar donde me formé como jugador, soy hincha desde chico, la gente que me concoe sabe que es así. Mucha alegría y nerviosismos, le agradezco a Gabriel Carabajal que me lo cedió pero estaba confiado".

Y en el final, Márquez siguió hablando de la clave del triunfo de Unión ante Racing y afirmó: "Encontramos un gran rival como Racing, cuesta imponerse. Ante Emelec merecimos ganar por más goles".