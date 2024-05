La necesidad de contar con un manager parte de la iniciativa de Cristian González, quien desde hace un buen tiempo viene insistiendo por contar con esta figura, como consecuencia que es una tarea que por ahora desempeña en parte su cuerpo técnico, sobre todo en los mercados de pases.

La búsqueda del manager que reconoció Spahn en Unión

"Es un tema que hablamos y es una dificultad encontrar a la persona adecuada, trabajaré en estos días en un par de entrevistas, de tanto trabajar hemos encontrado alternativas. No voy a dar demasiadas precisiones, hicimos intentos con cuatro personas, todas agradecieron el interés pero no las pudimos concretar. Buscaremos una nueva alternativa", destacó Luis Spahn en diálogo con LT10 (AM 1020).

En tanto que en un contacto que mantuvo en los últimos días con Sol Play (FM 91.5) y El Litoral, Luis Spahn indicó que "tengo dos entrevistas concertadas, me voy a ausentar unos días pero voy a tratar de encontrarme con estas personas antes de viajar. Necesitamos a alguien que se ensamble con el club, que tenga objetivos en común y en una tarea que es muy específica y que ni siquiera los 28 equipos de Primera pueden encontrar el candidato, a pesar de que buscan a la persona ideal… Porque no todos los clubes tienen un secretario técnico".

Martín Rolle, uno de los candidatos a manager de Unión

En las últimas horas se conoció que uno de los grandes candidatos a ser manager de Unión es Martín Rolle, quien tuvo un paso como futbolista rojiblanco. Incluso, se habría producido un importante contacto con Luis Spahn, quien luego viajó al exterior por cuestiones laborales.

Martín Rolle nació en Rosario, el 2 de febrero de 1983, y se inició futbolísticamente en Instituto de Córdoba, club donde también se retiró. Tuvo un paso por Brown de Puerto Madryn (2001-2003). Luego pasó a la CAI de Comodoro Rivadavia (2003-2009), desde donde arribó a Olimpo (2009-2012).

Luego, Martín Rolle llevó su fútbol a San Lorenzo 2012-2013 y 2015), para luego recalar en Arsenal (2012-2014). Se fue a Asteras Trippoli (2014-2015 y 2018-2019), para llegar a Unión en 2016, donde estuvo hasta 2017, cuando pasó a O'Higgins de Chile (2017). Volvió a Grecia para jugar en Kerkyra (2017-2018), y luego fue a Gozzano de Italia (2019-2020), para volver al fútbol griego donde vistió la camiseta de Ionikos (2020-2021). En la 2022-2023 volvió a Brown de Puerto Madryn.