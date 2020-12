Matías Gallegos aún no puede encontrar su lugar en Unión

El delantero, patrimonio de la institución, volvió en este 2020 tras estar a préstamo en Estudiantes de Buenos Aires con la ilusión de encontrar las oportunidades que antes no pudo en el Tate. Mucho más sabiendo que empezaba un ciclo nuevo. Sin embargo, eso no pudo darse. La lesión le hizo perder más terreno, pero la realidad era que no estaba en los planes de Juan Azconzábal.

• LEER MÁS: Las pocas chances complican la continuidad de Assis en Unión

Una situación similar a la de Nicolás Andereggen, que si bien sí sumó algunos minutos, lo hizo cuando el equipo estaba en la doble competencia y después de eso directamente salió del mapa. Suele estar en los concentrados. Precisamente la situación de Matías Gallegos es una a tratar pensando en el armado del próximo plantel, más que nada en pos de ver si puede ser cedido a otro club.

• LEER MÁS: Magnín: "En Unión los hechos nos están dando la razón"

Obviamente que acá también entra a tallar la decisión del jugador, que sigue entrenando, pero sin posibilidades de jugar, algo que no motiva. Matías Gallegos, de 23 años (15 de mayo de 1997), tiene solo nueve partidos en Unión y marcó un gol (en marzo de 2018 ante San Martín de San Juan).

Matías Gallegos (1-0) Unión SF vs San Martín SJ | Fecha 21 - Superliga Argentina 2017/2018

¿Seguirá en el plantel en 2021 o buscará nuevos horizontes?