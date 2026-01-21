Uno Santa Fe | Unión | Unión

Matías Tagliamonte se despidió de Unión con un emotivo mensaje

Ya de regreso en Racing, el arquero Matías Tagliamonte usó sus redes sociales para despedirse de Unión con palabras cargadas de afecto

21 de enero 2026 · 14:18hs
Matías Tagliamonte se despidió de Unión con un emotivo mensaje

Matías Tagliamonte eligió las redes sociales para bajar el telón de su historia con Unión. Sin estridencias, pero con palabras sentidas, el arquero dejó un mensaje que resonó fuerte en el mundo rojiblanco y terminó de confirmar que su etapa en Santa Fe ya es parte del pasado.

• LEER MÁS: Ratotti regresó a Unión, sumó sondeos y su futuro vuelve a estar en revisión

Mientras transita desde hace varias semanas su regreso a los entrenamientos en Racing, propietario de su pase, el guardameta encontró un espacio para mirar hacia atrás y agradecer. “Gracias por esta hermosa etapa. Me llevo el cariño de un gran club y de su gente. Espero volver a cruzarnos en algún momento. ¡Vamos Tate!”, escribió, en un guiño que combinó afecto, respeto y sentido de pertenencia.

Tagliamonte se despidió de Unión

Su paso por Unión fue breve, pero intenso. Llegó con el desafío de competir por un lugar bajo los tres palos, se integró rápidamente al grupo y respondió siempre desde la profesionalidad. Dentro del club valoraron su conducta, su predisposición y la forma en que asumió cada rol que le tocó ocupar. Se buscó su continuidad hasta último momento, pero como Unión no aprovechó en su momento la opción de compra por el 50% del pase, ya no se pudo torcer el rumbo.

• LEER MÁS: Madelón ya tomó una decisión clave para el debut de Unión ante Platense

Hoy, con el ciclo cerrado, Tagliamonte vuelve a Racing con la experiencia sumada y la certeza de haber dejado una buena imagen. En Unión, en tanto, queda el recuerdo de un arquero que supo despedirse como se despiden los que entienden el fútbol: con gratitud y puertas abiertas.

