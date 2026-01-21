Ratotti regresó a Unión, sumó sondeos y su futuro vuelve a estar en revisión

Uno Santa Fe | Unión | Ratotti

El delantero volvió tras su paso por Chile, no fue tenido en cuenta por Leo Madelón y se analiza una salida al exterior pese a consultas del Ascenso.

21 de enero 2026 · 11:21hs
Tras finalizar su etapa en el fútbol chileno, Ratotti regresó a Unión y su situación quedó rápidamente bajo análisis. El delantero no fue considerado por Leonardo Madelón para la pretemporada, mientras el club evalúa alternativas de salida, con interés local y opciones en el exterior.

La postura del DT de Unión

La decisión de Madelón fue clara desde el inicio. Pese a tratarse de un jugador joven y con contrato vigente, el entrenador no lo tuvo en cuenta dentro de la estructura actual, una señal fuerte que obligó a la dirigencia a replantear su futuro inmediato. En ese contexto, Patronato y Atlético Rafaela realizaron sondeos para conocer su situación. No obstante, esas posibilidades no avanzaron y hoy aparecen prácticamente descartadas, ya que Unión apunta a una salida que le permita al futbolista competir en otro nivel.

El delantero tiene vínculo con Unión hasta diciembre de 2028, un dato clave que le otorga al club margen para negociar sin urgencias. La intención no es liberar al jugador de manera apresurada ni aceptar propuestas que no resulten convenientes desde lo deportivo.

La alternativa del exterior

Puertas adentro, la prioridad pasa por reencontrar una opción fuera del país, similar a la que se había gestado con un club de México, pero que finalmente no prosperó. Esa alternativa se cayó y, con el correr de las semanas, el mercado se fue enfriando.

Desde el entorno del futbolista reconocen que varias oportunidades quedaron en el camino. “Se dejó pasar el momento y hoy está todo más complicado”, admiten, mientras el tiempo corre y las ventanas comienzan a cerrarse.

Un regreso que no modificó el panorama

Franco Ratotti volvió a Santa Fe luego de su préstamo en Unión Española, interrumpido por el descenso del elenco trasandino. Sin embargo, su retorno no alteró la planificación deportiva del Tate. En nombre del futbolista, habló su representante : "La idea también es que Franco pueda seguir teniendo rodaje. Porque el sueño de él, no me voy a cansar de decirlo, va a ser siempre jugar en Unión, pero bueno, hoy creo que la prioridad tanto para el club como para nosotros es que él pueda seguir sumando minutos".

Di Leo también analizó el último semestre del futbolista: "No nos olvidemos que Franco es un chico que tiene 20 años. Que se fue de Unión sin haber debutado en Primera y llegó a un país que no conocía, a un fútbol que no conocía y a un club que estaba perdiendo la categoría. Y la verdad que lo hizo muy bien, sobresalió en un contexto que no era el ideal", manifestó Di Leo.

