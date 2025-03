Mauricio Martínez y su baño de realidad por el presente de Unión

Más allá de hacerse cargo de la escasez de resultados ante una ilusión muy grande que hoy día no puede alimentar la gente, en el caso de Caramelo, también puntualizó en volver a sumar en el certamen doméstico para no hipotecar el futuro.

"Sí, lo había dicho después del partido con Tigre. Obviamente que los chicos ya vienen jugando con línea de cinco hace o de tres, como quiera llamarlo, y les dio resultados. Obviamente que yo me tengo que adaptar a ellos, no a ellos a mí. Yo venía de jugar 4-4-2. Por suerte ahora me estoy adaptando rápido. Me encontré con un grupo bárbaro, en el cual me aferré y todos me aconsejan bastante, así que estoy trabajando y voy a hacer lo que me pide el entrenador", apuntó.

LEER MÁS: Corvalán: "No hay grieta en Unión, no hay problemas con Kily y tampoco entre nosotros"

Para después admitir que "se genera una ilusión en la gente y en nosotros mismos también, de pelear a el torneo arriba. Obviamente que los resultados no son los deseados, pero creo que el equipo sigue insistiendo. Si hubiéramos convertido sería totalmente diferente, pero esto es fútbol y tenemos que ganar el martes. Obviamente no va a ser un partido fácil, sabemos los partidos de Copa Sudamericana, más con un equipo brasilero. No será fácil, pero esto se va a revertir ganando y tenemos que estar tranquilos y trabajar. Creo que venimos por el buen camino, obviamente que con los resultado opuestos, pero esto es largo todavía, tenemos que seguir trabajando de la mejor manera y sacar resultados, no queda otra".

Priorizar la sumatoria a nivel local

Caramelo sabe que el equipo dejó muchos puntos en el camino, con lo cual es imperioso comenzar a sumar, independientemente que se ponga en marcha la Copa Sudamericana, algo por lo que pugnó mucho parte de este grupo.

"Obviamente tenemos que sacar puntos en el torneo local. Si lo hacemos y también después en la Copa, generaremos confianza. Obviamente que es el sueño de todos es salir campeón. Pero para eso tenemos que trabajar demasiado. Tenemos que sumar puntos por el tema del promedio", subrayó.

LEER MÁS: La buena noticia que tuvo Unión pensando en Cruzeiro

En otro tramo de sus declaraciones hizo mención a la foto viral que mostró a un abatido Kily González post derrota en Mar del Plata. En esa dirección recalcó que "respecto a la foto de Kily, estuvimos todos así. Estuvimos dos horas encerrados en el vestuario hablando. Algunos lloraban por la situación que estamos pasando, que no es la buena. Pero como digo siempre, hay que estar tranquilos, tenemos que revertir la situación y la única forma es trabajando día a día y consiguiendo resultados, no queda otra cosa".

Antes de su despedida, volvió a admitir que "nos está costando la eficacia, porque llegamos y nos convertimos y cuando nos llegan dos o tres veces, siempre vamos nos vamos de ventaja y por ahí se hace un poco cuesta arriba, pero creo que el martes nosotros con otra gente vamos a dar un plus, porque sabemos que un partido internacional y estos partidos te motivan a jugar. Estoy convencido que nos va a ir bien en el martes y a partir de ahí, tener confianza para lo que viene"