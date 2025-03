Corvalán: "No hay grieta en Unión, no hay problemas con Kily y tampoco entre nosotros"

El defensor asumió la responsabilidad de revertir la situación y destacó la importancia de obtener un buen resultado el martes: " Tenemos que hacernos cargo y de hacer un buen papel el martes. Después, las decisiones, en el caso de que no obtengamos un buen resultado, nosotros simplemente no podemos hacernos cargo de eso".

El capitán recordó situaciones adversas que el equipo logró superar anteriormente y aseguró que todavía hay tiempo para cambiar el rumbo: "Siempre estamos a tiempo. No nos olvidemos que el partido con Belgrano, antes del partido decisivo con Tigre, perdimos 4-1 y no teníamos prácticamente chances. Así nos pudimos salvar del descenso estando al límite, pero hoy estamos a tiempo de no vivir esa situación". Enfatizó que el equipo es consciente de su realidad y que es momento de enfocarse en sumar puntos para alejarse de los promedios y del descenso, reconociendo que el objetivo principal no es pelear los primeros puestos, sino asegurar la permanencia.

Sobre la reciente caída ante Aldosivi, Corvalán expresó que partidos de ese tipo no pueden repetirse y que los errores defensivos deben corregirse para alcanzar la solidez necesaria en ambas áreas: "Nos tienen que doler un poco más esos partidos tan malos para no pasarlo de nuevo. Que todos pensemos en lo mismo, que no estamos para tirar taco caño cuando no es el momento. Hoy es momento de jugar simple, tratar de ganar y conseguir los tres puntos que nos van a venir muy bien".

El capitán reconoció que el equipo está sufriendo en defensa y que es vital encontrar mayor solidez: "Lamentablemente la mayoría de los partidos nos encontramos en desventaja. Cuando analizamos los partidos más finos, sí, porque prácticamente vamos a buscar los partidos. Obviamente que, cuando vamos a buscar, atrás quedamos desprotegidos. Tal vez antes no lo hacíamos y el equipo estaba más compacto, pero es parte del juego y tenemos que corregirlo".

Respecto al debut copero, Corvalán fue claro sobre el apoyo incondicional de la hinchada: "La gente no va a estar contenta, porque la ilusión era muy grande y no llegamos de la mejor manera, y es una realidad. Pero la gente va a estar, no lo dudo. Nunca dudamos de la gente y no es vender humo. La gente va a estar, nos vaya bien o mal y tenemos que responder dentro del campo".

Claudio Corvalán.jpg Prensa Unión

Corvalán también respaldó al entrenador Cristian González, desmintiendo rumores de conflictos internos y destacando el compromiso del plantel: "No estamos peleados como para decir ‘hoy le queremos hacer la cama de este y jugamos mal’. Es simple, no hay grieta, no hay problemas con él y no tenemos problemas entre nosotros".

Finalmente, el capitán instó a enfocarse en el partido contra Cruzeiro como una final: "Sí, no es el mejor momento en el que llegamos, pero mentalmente estamos fuertes y el partido lo tenemos que tomar como una final contra Cruzeiro. A partir de ahí seguir creciendo, porque esto sigue. De esto tenemos que salir todos juntos, nadie va a salir solo. Es la única manera. Acá a nadie le va a soltar la mano a nadie y tampoco lo vamos a permitir".