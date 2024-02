Mauro Luna Diale, a fondo por este presente de Unión

En charla con el programa Diez en Deportes que se emite por LT10, el jugador pasó por varios temas, pero más que nada en la prioridad de cortar la sequía sin importar tantos las formas: "Necesitábamos este triunfo. Más que nada para respaldar al técnico y para tomar confianza de nuevo. La relación con el Kily (Cristian González) es excelente con todos. Hay un ida y vuelta muy bueno. Lo sentimos como parte del grupo. Esperamos seguir con lo positivo. Ahora todo pasa por ratificar en el partido siguiente el fútbol que queremos proponer".

• LEER MÁS: Corvalán, sincero en Unión: "El triunfo descomprimió todo"

"En lo anímico se siente. Si era otro resultado podía darse un punto de quiebre, porque no veníamos actuando de la manera deseada. Ahora con este triunfo la motivación es otra y esperamos extender la racha", agregó el futbolista.

Mauro Luna Diale 1.jpg Mauro Luna Diale resaltó la muestra de carácter en Unión para cortar la sequía. UNO Santa Fe | José Busiemi

También hizo referencia a su adaptación como volante interno pese a ser extremo o delantero por naturaleza: "En su momento llegué como extremo derecho. Jugué siempre ahí, pero todo cambia y uno busca otras posiciones para ser más completo y no quedarse estancado. Estoy cómodo de volante interno, porque puedo tener más contacto con la pelota y armar juego. Siempre tratando de mejorar y buscando consejos del DT".

• LEER MÁS: Fascendini tiene muchas chances de debutar en Unión

A modo de reflexión, Mauro Luna Diale explicó: "La conclusión es que no fuimos nosotros. Tuvimos dos buenos partidos, amén de la caída ante Estudiantes que no merecimos, pero después quizás no nos fue de la mejor manera. No supimos dar ese pasito y caímos en el bajón anímico. Por suerte encontramos este envión".

"La presión la tenemos nosotros mismos, que debemos poner todo y jugar de local es lo que más nos gusta. Se entiende el fastidio de la gente, porque saben lo que podemos dar y nosotros también tenemos esa bronca, porque podemos dar más. Trabajamos cada día entregándonos al máximo y luego en la cancha quizás no salen", tiró.

• LEER MÁS: El DT de Unión apunta con todo a Sarmiento

Pero no quedó ahí: "Tal vez nos caracterizamos por la intensidad, pero a veces se necesita de ese jugador que maneje los tiempos. Pero tenemos que acomodarnos a lo que hay y saber manejar facetas del juego con este plantel. Es lo que estamos trabajando y no ser tan directos. Como nosotros estudiamos a los rivales, los otros también lo hacen. Entonces hay que estar en los detalles para tapar defectos y potenciar las virtudes".

De cara al choque contra Sarmiento, apuntó: "Ya estamos cerca del partido y lo estamos analizando. Nadie es fácil, así que lo tomaremos como tal y nos entregaremos".