Mazzola: "Este es un equipo donde todos tiran para el mismo lado"

Nicolás Mazzola se pierde el cierre de este semestre pero continúa su recuperación después de la operación a la que se debió someter luego de la lesión sufrida frente a Banfield.

De visita en los estudios en el programa Unión en tu dial (Sol 91.5) el delantero reconoció que "estoy bien porque falta poco, quedan tres partidos y no me pierdo todo un campeonato, es duro porque estoy acostumbrado a entrenar todos los días, no puedo hacer pesas, solo el tren inferior, no puedo impactar la pelota. Me lo tomo con calma, no puedo hacer más nada y tengo que apuntar con todo al año que viene".

Más adelante, detalló que "los primeros días me levantaba a la mañana y miraba los pajaritos, no podía hacer nada. Tuve suerte porque muchos compañeros tuvieron problemas en los ojos con lesiones de este tipo. Hay que estar tranquilo porque con ansiedad no se logra nada, si acelerás los tiempos te juega en contra. Se acerca fin de año y yo tendría que tener el alta el 20 de diciembre, cuando estemos de vacaciones. La idea es llegar al 7 pateando al arco, para luego de las vacaciones estar a la par del grupo".

Mazzola confesó que "vi varias veces la jugada y como se dio, el defensor se agacha y me mueve, el arquero me agarra de lleno, este es un deporte de contacto y lo que más me preocupaba era la cabeza, apenas salí no sabía donde estaba, me acuerdo de un gol de ellos, más una jugada de Walter (Bou) y que me sangraba la nariz, después nada más".

En todo momento el delantero rojiblanco se mostró muy feliz por las muestras de afecto que recibió, a tal punto de acotar: "Me escribieron ex-compañeros, técnicos que tuve y hacía años no sabía nada de ellos. Un montón de mensajes, son mimos lindos que pude recibir".

Respecto a su llegada a la ciudad afirmó que "venía de un año en Chile donde me fue bien, hice muchos goles, llegué y no me tocó jugar, no entraba, no le enganchaba la vuelta a Leo (Madelón), una vez que te adaptás está buenísimo, fuimos a River y no entré. Una sumatoria de cosas que se revirtieron. Seguí entrenando bien, se que iba a terminar jugando y las cosas en algún momento se iban a dar".

En otro tramo de la charla rememoró todo lo que le tocó vivir desde el plano deportivo, a partir del gol que le permitió a Unión quedarse con el último Clásico. Al respecto apuntó: "El cariño lo siento cuando ando por la calle o voy al supermercado. Te agradece la gente, eso me pone incómodo pero es mi trabajo. Apenas terminó el partido varios compañeros me dijeron que íbamos a ganar 1-0 con gol mío pero no me lo quisieron decir para no quemarme. En La Plata jugué tres Clásicos y no los pude ganar, pero son parecido al de Santa Fe".

Antes de su despedida, no dudó en expresar que "este equipo y el de 6 meses atrás, es un equipo donde todos tiran para el mismo lado, no me pasó en otros clubes. Estamos todos en la misma y creemos en eso, en lo que nos pide Leo (Madelón). Si no lo compartís ves al de al lado y te contagia. Vamos todos para el mismo lado, es lo que tiene como Adn este cuerpo técnico y nosotros lo entendemos".