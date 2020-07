Mazzola: "No esperaba esta salida, me dolió y molestó"

En la última parte de la búsqueda del nuevo entrenador llegó el 30 de junio, momento en donde en Unión se le vencían los vínculos a 10 jugadores del plantel. Una de las decisiones de la dirigencia del club, con el aval del entrenador Juan Manuel Azconzábal, fue avisarle a Nicolás Mazzola que no se le renovaría, lo que causó un gran impacto en los hinchas, ya que su nombre quedó marcado a fuego en la historia de los Clásicos Santafesinos, ya que fue quien anotó el tanto de la victoria por 1-0 del último triunfo ante Colón en el 15 de Abril, en 2019.

Mazzola, uno de los jugadores importantes del club Unión en la última temporada, habló con el periodista Pablo López en Instagram y comenzó haciendo referencia a cómo transitó el período de aislamiento y reveló: "A la cuarentena la llevo bien, de menor a mayor, de mejor a peor, se está haciendo duro el entrenar solo, pero hay gente que la está pasando mal de verdad y no me puedo quejar. Es el parate más largo en lo deportivo que me tocó atravesar, salvo alguna lesión, pero es durísimo. Ya no encontrás nada para hacer y cambiar, por suerte en Santa Fe está más liberado. Estoy con mi señora y con mi nene".

"Con la familia la llevo bien, una de las cosas positivas es poder compartir momentos que cuesta con el fútbol (por entrenamientos, viajes, concentraciones, partidos). Ya no sabemos qué hacer, pero la llevamos bien y disfrutamos nuestro hijo de 3 años", agregó Mazzola, cuyo nombre quedó marcado además en Unión por haber convertido el primer gol internacional en la historia del club.

Luego, Mazzola reveló detalles de su intimidad y afirmó: "Conocí a mi pareja en Río Negro, en Viedma, de dónde soy oriundo, estamos juntos hace 11 años. Viedma es la ciudad más linda del país, tenemos de todo: río, mar, se puede meter al agua, es un lugar soñado, tranquilo, lo único malo es el viento. Mi familia está toda allá, mis viejos, mis suegros, mi abuela, mis tíos, mis amigos, siempre que podemos nos volvemos a Viedma".

Y el exgoleador de Unión, afirmó: "Arranqué con el básquet de chiquito, me encanta y lo sigo, cuando puedo trato de tirar unos tiros. En el colegio jugaban al fútbol y yo quedaba colgado, y le dije a mi viejo que quería jugar a la pelota porque todos jugaban. Empecé en el club Sol de Mayo, donde hacía los dos deportes, y así arrancó el gusto por el fútbol. En un momento apareció una empresa que llevaba jugadores a Empalme, en la provincia de Santa Fe, y ahí iban clubes de Buenos Aires a ver. Todo esto fue a los 14, 15 años, y quedé en Independiente de Avellaneda. Hice todas las inferiores en el Rojo y de ahí me voy a Italia, donde no pude firmar y me quedo en la segunda división de Suiza por dos años. Después, volví a la Argentina, jugué seis meses en Villa San Carlos, otros seis en Instituto, posteriormente recalé en Gimnasia y luego en O'Higgins de Chile, para por último arribar a Unión".

Posteriormente, Mazzola hizo un balance de su estadía en el club y afirmó: "El 2019 en Unión fue bueno entero, más allá de la lesión. El malo fue este año, que no tuve oportunidades, nunca pude agarrar confianza ni continuidad, jugué pocos minutos, pero desde que llegué pasé todas buenas, desde lo individual, grupal y deportivo. En Unión fueron muchas buenas, algo que no pasa seguido en el fútbol".

"La lesión contra Banfield me hizo recaer mucho en mi nivel, estaba en un momento bárbaro. No vi al arquero cuando fui a buscar la pelota, pero Arboleda la pifió feo, un delincuente. Tuve tres fracturas, tengo clavos en la cara. Me acuerdo del golpe y 'se me apagó la tele'. Me mató. Cuando la vi por televisión me preguntaba cómo el arquero la pifió tanto. A Yeimar (Gómez Andrade) lo jodían porque fue quien metió el pelotazo a la hora de ir a buscarla y nuestros compañeros le echaban la culpa, pobre negrito (risas)", reveló Mazzola sobre el hecho que terminó siendo perjudicial para haber logrado mayor continuidad.

Mientras que luego se le preguntó por el primer gol internacional de Unión, en la Sudamericana 2019 y destacó: "En el gol contra Independiente del Valle, si corría cinco metros más me cerraban, vuelan los ecuatorianos, cuando fuimos allá se notaba, eran aviones. En el gol no pensé, no me daba cuenta en el momento del valor del gol, cuando entró la pelota festejé por debutar en las redes con Unión, después con el tiempo le di el valor por ser el primero internacional en la historia de un club".

También Mazzola recordó el triunfo de Unión ante Colón en el 15 de Abril y afirmó: "En el clásico, cuando terminó el primer tiempo, nos juntamos en la mitad de la cancha y decíamos 'lo ganamos', estábamos muy confiados. Claro que el rival juega, pero sabíamos que lo íbamos a ganar, y lo ganamos. Nos dábamos cuenta, con el tema de las emociones y demás. Colón no hizo mucho, tuvo dos jugadas, la del Pulga Rodríguez y el off-side de Wilson Morelo, no hicieron nada para merecerlo, lo ganamos y chau. El clásico no es como cualquier partido, están esos nervios extras, pero yo estaba tranquilo, no me vuelvo loco, lo aprendí a controlar. Pero la gente y el recorrido te hacen vivirlo de otra manera, es un partido aparte".

Y luego Mazzola contó cómo fue el gol: "El Chaco Acevedo tiene ese pase para adelante que es un espectáculo, y cuándo le quedó en los pies dije 'me la tiene que dar', me quedó justo. Cuando entró la pelota lo festejé como loco. Fue el gol más importante que hice con la camiseta de Unión, tenía una locura y una felicidad tremenda. Los clásicos de Santa Fe y La Plata son muy parecidos, la diferencia que La Plata es gigante y lo hace más por la cantidad de gente, pero por pasión es muy similar, amigos y familias que se dividen. Jugar un clásico es algo único, que te toque entrar, jugar, ganarlo y más haciendo un gol, todo eso me pasó acá".

"Me parece sarpado que los hinchas me pidan una foto, siempre accedo, porque les estoy agradecido que siempre me hicieron sentir el cariño, y más después del clásico. Los hinchas de Colón nunca me faltaron el respeto, cuando me los cruzaba en la calle me trataban bien, nada que ver en La Plata, donde no interesa nada, acá la gente fue espectacular", destacó Mazzola en otra parte de la charla.

Mientras que luego, el Tanque dijo: "Hice cinco goles en Unión: Independiente del Valle, San Martín de Tucumán, Colón, Independiente y Tigre, pero el del clásico fue el más gritado".

En cuanto a lo que fue su relación con el resto de los jugadores de Unión, Mazzola reveló: "Con el grupo me llevé muy bien, me abrieron las puertas de la mejor manera cuando llegué y la verdad es algo fundamental en el día a día. Yeimar Gómez Andrade es quien más me sorprendió. Jugué una vez en contra y me rompió el tobillo. Cuando me tocó compartir me sorprendió de todos lados: velocidad, fuerza sobrehumana y la tranquilidad que tiene para jugar, fue lejos el mejor jugador del clásico".

En cuanto a su no continuidad en Unión, reveló: "No es que no me esperaba seguir, no me esperaba esta salida, esperaba una charla al menos, una negociación, eso fue lo que me molestó y dolió. No el hecho de que no iba a formar parte de lo nuevo, están en todo su derecho, sino el cómo, fue un año y medio donde vivimos todas buenas, y me siento que me voy del club como uno más para ellos (dirigentes). Esperaba algo más humano y no tan frío, después la decisión la respeto. Me llamaron dos días antes de que se acabe el contrato y ahí me dijeron que no me iban a renovar, cuando hubo cuatro meses de parate. Pienso más humano, pero bueno, el fútbol es así".

"Me dijeron que no me iban a renovar por el sueldo alto que tenía, que por ese sueldo tenía que jugar más, pero no me ofrecieron ganar menos o al menos consultarle al técnico nuevo, fue todo muy raro, no había ganas de que siga, no sé por qué. Estuve muy mal, por cómo fue y todo, ahora estoy bien, no es el primer club que voy a dejar, pero sí me duele dejar acá el cariño de la gente, hasta el día de hoy me mandan mensajes que me emociona, no me tocó vivir algo así y estaré siempre agradecido", destacó Mazzola sobre su salida de Unión.

Mientras que luego contó cómo fue el sentido escrito de despedida en las redes sociales e indicó: "Al mensaje de despedida me ayudó a escribirlo mi mujer, porque yo no estaba en condiciones de hacerlo, estaba mal y triste. Todos sabían de las ganas que tenía de seguir en el club, hasta mis compañeros estaban sorprendidos de esta decisión".

"A Leo (Madelón) le estoy agradecido porque siempre me quiso traer, cada seis meses me llamaban desde el cuerpo técnico para venir a Santa Fe. Me cambió la manera de jugar y desde lo futbolístico me dejó muchas cosas, es una persona sencilla y un personaje, me dejó los mejores recuerdos", admitió en otra parte de la charla el exdelantero de Union.

Y continuó destacando a los compañeros que tuvo en su paso por Unión: "Con Troyansky y con Bou tuvimos buenos partidos juntos, me sentí cómodo con los dos, y los pibes, quiero destacarlos porque me hicieron sentir muy bien desde que llegué, destaco la persona. Bottinelli como persona y jugador es un diez, deportivamente un tipo entregador cien por cien, un ejemplo para todos, no sólo para los más jóvenes, es súper profesional. Y como capitán nos dio el ejemplo a todo el plantel. Ojalá siga en Unión porque como líder es muy importante para el club".

también se le preguntó por su futuro y Mazzola reveló: "Recibí muchos llamados para continuar mi carrera en equipos de Primera División de Argentina, América del Sur, Europa, pero son tanteos sobre la situación. Sé que voy a volver a Santa Fe, me voy pero dejo amistades, grandes personas que conocí fuera del club y sé que voy a volver a la cancha, ver un partido de Unión, estaré del lado del hincha pero volveré. El cariño que le agarré a Unión fue progresivo. Cuando llegué no tenía luz, no jugaba porque Leo (Madelón) no me ponía, después se fue acomodando, volvió la luz y empecé a jugar más. Es un combo. Me acostumbré a la ciudad, mi nene se enamoró de su jardín, el grupo que me recibió muy bien y lo que me tocó vivir con el equipo, jugar la Copa y ganar el clásico, cómo no voy a sentir un cariño por un lugar dónde viví momentos espectaculares con la gente".

Sobre el acompañamiento del hincha en el partido ante Atlético Mineiro por Copa Sudamericana, dijo que "en Brasil me sorprendió la cantidad de gente, la esperábamos porque a Ecuador fueron muchos, pero acá se llenaron las calles, el hotel y en la cancha, donde se escuchaba y era impresionante".

Haciendo hincapié en el partido, sostuvo que "cuando nos hicieron dos goles antes de los 20 minutos, pero supimos aguantarlo. Cuando nos metieron el segundo tanto, pensaba que se venía la noche. Era obvio que se iban a venir en su cancha, porque juegan distinto de local, pero no esperábamos que nos hagan goles tan rápido, pero destaco la muestra de carácter y hombría que sacamos para hacernos firme".

"En el entretiempo esperábamos que vuelen objetos, fue tranquilo y serenidad para acomodarnos. Moyano tuvo una actuación estupenda, la pasamos mal pero nos salvó, menos mal. Cuando el árbitro lo terminó nos sacamos una mochila tremenda, en el vestuario hicimos un quilombo, festejamos de más, pero fue espectacular", agregó Mazzola sobre la histórica clasificación a la Fase 2 de la Sudamericana.

En el final, el delantero le dedicó un mensaje a los tatengues: "A los hinchas de Unión les agradezco el cariño y les digo que los voy a llevar siempre en mi corazón, la palabra 'gracias' queda chiquita al lado de lo que me brindaron, voy a volver a Santa Fe y nos vamos reencontrar. Me tocó vivir un año espectacular en este hermoso club. Gracias por el aguante de siempre".