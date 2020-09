"Me gustaría pelear por un lugar en Unión"

El jueves 3 de septiembre, el delantero de Unión Matías Gallegos fue intervenido quirúrgicamente de una lesión meniscal en su rodilla izquierda. La misma se le produjo en un entrenamiento y por estos días, el punta de 23 años comenzó con la recuperación. En diálogo con Radio Gol 96.7, el punta rojiblanco se refirió al proceso de rehabilitación y a las ganas de quedarse a pelear un lugar en Unión.

"La operación fue exitosa, ya llevo 15 días de recuperación, ayer (jueves) me sacaron los puntos y estamos haciendo kinesiología. Luego llegará la etapa de comenzar a intensificar los trabajos en cancha. La rehabilitación la estoy haciendo en Casasol por la mañana y por la tarde en la clínica. Después de estar siete días en reposo absoluto, ahora con doble turno, pero trato de estar tranquilo para hacer una buena recuperación", comenzó contando.

Respecto a su futuro indicó: "Ahora pienso en recuperarme y después volver de a poco. La verdad que ganas tengo y muchas de poder demostrar que quiero ganarme un lugar en Unión. Pero ahora tengo la cabeza en recuperarme y después estar a disposición del técnico. Ojalá pueda seguir en Unión y sino ser cedido a otro club".

A la hora de ponerse un plazo para volver a jugador dijo: "Yo pienso que tendré la chance de jugar antes de fin de año, tampoco la idea es irme a cualquier lado. Las ganas de pelearla acá están, aunque sea en estos meses. Y si no llega la oportunidad buscar otros rumbos. Por ahora no tuve ninguna oferta concreta y es lógico ya que estoy lesionado. Todavía no pude hablar con el Vasco Azconzabal".

Consultado por la manera en que se produjo la lesión contó: "Fue un movimiento que realicé en una práctica, quiero interceptar un pase y al pisar se me mueve la pierna hacia afuera y siento el pellizco.Me di cuenta rápido de la lesión, intenté probar pero no pude seguir".

Por último, consultado sobre el Vasco Azconzábal opinó: "Me parece un técnico que trabaja muy bien, me gustaron los entrenamientos que llevó adelante. Y creo que nos va a ir bien como equipo, tenemos un grupo bárbaro y pienso que vamos a obtener buenos resultados".