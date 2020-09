Unión: Los últimos dos balances no están aprobados

La directora de la IGPJ aseguró que no están aprobados los últimos dos balances que presentó Unión.

La realidad indica que los últimos dos balances del club Unión no fueron aprobados por la Inspección General de Personas Jurídicas. Precisamente la directora en Santa Fe de la IGPJ, María Victoria Stratta dialogó con Radio Gol 96.7 y allí explicó porque aún no fueron aprobados los balances 2017/2018 y 2018/2019.

"Nosotros tenemos una edición contable que formuló objeciones técnicas vinculadas a ese contenido y el ejercicio anterior. Se dictó una resolución antes de que yo llegue en donde se declaraba, no tener por debidamente presentado el balance, la asociación civil lo aprueba en Asamblea, pero ese balance tiene defectos técnicos en su contenido como así también inconsistencias" comenzó explicando.

LEER MÁS: Unión desarmó la defensa y no llegan los refuerzos

Para luego agregar "Eso hizo que la Inspección General de Personas Jurídicas pidiera sucesivas aclaraciones o documentos y como no se habían presentado o no surgían las respuestas se resolvió que no estaba cumplida la presentación del balance de acuerdo al contenido".

En cuanto al último balance indicó: " Y el último balance que se presentó hace poco tiempo, creo que aún está en proceso porque en enero hubo una Asamblea que lo aprobó, pero ese balance no se presentó ante la Inspección y nosotros hicimos una intimación para que lo presenten. Lo trajeron y creo que el tema de las observaciones que las hay, todavía está en proceso. Los contadores hacen un dictámen observando, se les comunica para que traigan determinados comprobantes o determinada información y eso no está resuelto todavía".