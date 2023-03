Unión no pudo continuar con su recuperación futbolística, la cual evidenció con el triunfo ante Estudiantes, y que continuó con una buena actuación, a pesar que no estuvo acompañada por el triunfo en el empate ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito, y fue así que terminó perdiendo ante Racing en el 15 de Abril. Uno de los jugadores que se refirió al momento que atraviesa el equipo en general y a su presente en particular fue Santiago Mele.