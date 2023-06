Mele: "Unión me deja muchísimo en lo profesional y personal"

Más adelante admitió que "Unión me deja muchísimo, más allá de lo profesional, en lo personal fue un desafío divino competir en el fútbol argentino, hay grandes jugadores, el jugar con el entorno, la presión, exigencia. Siento que crecí, que maduré en todos los aspectos de mi vida, por eso estaré agradecido a todas las personas que conocí en Santa Fe".

Mele subrayó que "las semanas fueron movidas, es algo que me moviliza, trabajo y sueño para estar con la Selección, eso ocupaba mucho espacio en mi cabeza, fue desafiante hacer mi trabajo, intenté entrenarme y atajar, me apoyé en mi familia, en mis socios, en mi psicólogo, en la fe, uno obrando bien, vuelve".

Luego, agregó: "Cuando tuve las dos propuestas a la par, en mi balance para mi carrera deportiva y en lo personal, también cómo se dio el interés de Junior, respetó mis momentos, creo que se inclinó la balanza por ese lado, es una decisión correcta donde me esperan de buena manera".

En referencia a la reciente convocatoria a la Selección de Uruguay, disparó: "Es un plus muy lindo tenerlo a Bielsa, que me convoquen es un privilegio. La motivación es tratar de captar la mayor cantidad de conocimientos, le aportará al fútbol uruguayo, más allá de la Selección. Estamos entendiendo la idea de juego, lo que nos pide, ojalá pueda seguir aprendiendo en los momentos con todo el cuerpo técnico".

Para después, ampliar: "Trabajamos los esquemas tácticos que piensa usar, sabía y me había informado de cómo trabaja, cómo le gusta preparar los partidos, es un entrenador muy exigente y va a sacar lo mejor de nosotros. Siempre nos habló con mucho respeto, es muy práctico, son los primeros encuentros".

El golero volvió a insistir en que "a gran escala crecí muchísimo en Unión como jugador y persona, jugar en Argentina me dejó mucho, hay que tener carácter, personalidad, mente equilibrada, a no creerse en el mejor, ni el peor cuando no salen bien. Es fundamental, estar rodeado de gente por lo que haces".

Pensando en lo que viene, Mele no dudó en afirmar que "el arco de Junior es de un equipo grande, Viera hizo algo espectacular por lo que hizo, se la responsabilidad que tiene, por eso quiero aportar todo siempre. Munúa y Méndez son excelentes técnicos. Gustavo tuvo mucho que ver en mi llegada, estoy agradecido por el apoyo y sus consejos. En el puesto intenté aprovechar muchas cosas. Y con Sebastián el tiempo que estuvimos fue muy bueno, vino con un ímpetu para revertir la situación, con trabajo y esfuerzo. Lo está transmitiendo al grupo".

En la parte final, Mele reconoció, al momento de repasar grandes actuaciones, que "varios fueron especiales, los primeros que se me vienen a la cabeza son Junior y Fluminense, el más reciente contra Gimnasia fue muy especial. El debut vivir esa experiencia desde adentro fue muy lindo. Las cosas se dan como tiene que darse, el afecto lo recibí y lo sigo recibiendo, tanto en la calle como redes sociales. No tengo nada para pedir, sino agradecer a la gente de Unión".