El partido entre el Unión de Sebastián Méndez y el Lanús de Frank Darío Kudelka, que debían disputar este domingo en el estadio 15 de Abril, por la fecha 14 del Torneo de la Liga Profesional, fue suspendido como consecuencia de que no estaban dadas las condiciones de seguridad, como consecuencia del desprendimiento de unas chapas en el techo de la zona de palcos y plateas.

Cómo quedó Unión, sin jugar, en la pelea por no descender

Unión tuvo su primera semana larga de trabajos bajo la conducción de Sebastián Méndez, quien en la semana se refirió a la importancia del partido ante Lanús, con el objetivo de levantar cabeza, para salir del fondo de la tabla de posiciones de la Liga Profesional y engrosar el promedio, el cual se fue desinflando como consecuencia de la pobre cosecha de puntos en las últimas 30 jornadas.

Embed #AHORA| Se suspendió el encuentro entre #Unión y #Lanus



Todo fue por el desprendimiento de una canaleta de chapa del techo de los pacos en el estadio 15 de Abril.

Sebastián Méndez habló con LT10 (AM 1020), una vez conocida la suspensión del partido entre Unión y Lanús en el estadio 15 de Abril, y comenzó diciendo: "No tenemos fecha de cuándo se podría jugar. La realidad es que no tenemos nada, sabemos nada más que se aplazó".

Mientras que más adelante, Sebastián Méndez afirmó: "Esto da bronca, porque preparamos todo para jugar, en la semana se trabajó mucho, no tenemos nada que ver con esto, nosotros queremos jugar y Lanús también. Hablamos con Darío (Kudelka), con los capitanes, la disposición era jugar, nosotros estábamos desesperados por jugar".

"Había sido una semana larga y buena y queríamos jugar, pero si se pone en peligro la integridad de la gente evidentemente no se puede", cerró Sebastián Méndez, el entrenador de Unión.

El plantel de Unión se enfoca ahora en el partido de la fecha 15 frente a Godoy Cruz, en cancha de Gimnasia de Mendoza, el cual se disputará el próximo viernes, desde las 15.30.