VIDEO: cuadro por cuadro, el despojo del VAR a Unión

Unión y toda su gente todavía no pueden creer lo que sancionó el VAR en la jugada que terminó en gol de Corvalán. Entrá y mirá el VIDEO

Las horas transcurren pero el dolor de los hinchas de Unión no puede atenuarse. Porque no se trataba de un partido más. Este Boca no trae miedo, mucho menos es protagonista. Entonces vencerlo significaba sumar unidades en esa lucha por escaparle al descenso.