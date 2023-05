En el arranque de la nota, Joaquín Mosqueira afirmó: "Fue una noche soñada, era lo que esperábamos, para nosotros fueron más que tres puntos, por el contexto, por la situación. Es una semana linda para entrenar con otros ánimos y enfrentarnos a lo que viene que es un partido bravo como será el que jugaremos ante Huracán".

LEER MÁS: Juárez será operado en Unión por una lesión de meniscos

Sobre la indicación táctica que les dio Sebastián Méndez, el volante central de Unión reveló: "En la parte ofensiva era la de tratar de jugar, poner la pelota al piso y animarnos, y no tanto pelotazos. Lo pudimos hacer bien en algunos tramos, aunque el partido fue muy friccionado, ya que Central Córdoba apuesta y va para adelante. Era atacar con una cantidad de jugadores y que el resto espere por algún contraataque. Las órdenes fueron claras, ser intensos, presionar y cuando iba uno de los volantes a presionar arriba tenía que hacer la cobertura y mantenerme como eje".

"Sebastián (Méndez) fue claro con el mensaje que todos estábamos para jugar y a disposición, ante Central Córdoba fue un claro ejemplo, ya que cambió la mitad del equipo y lo hizo naturalmente, sin dramatizar la situación, como si fuese algo de todos los días. Estamos todos preparados, somos todos jugadores profesionales, de un día para el otro cambia las cosas. Por suerte salió bien", agregó Joaquín Mosqueira, el volante de Unión.

Ludueña y Mosqueira.jpg José Busiemi / UNO Santa Fe

También Joaquín Mosqueira reveló sobre lo que representó la victoria para el plantel de Unión, e indicó: "El vestuario estaba feliz, la vuelta fue buena, no es una situación fácil, a nadie le gusta pelear por los últimos puestos, pero con trabajo, y sacrificio, sabemos lo que hacemos. La gente se pone un poco impaciente, es lógico, pero hay que confiar en el trabajo, sabemos que de esto se puede salir, son dos o tres partidos ganados y se sale de la situación. Ante Central Córdoba fue el comienzo del camino y ojalá que podamos sostenerlo por un largo tiempo".

En cuanto a su desembarco en el plantel profesional de Unión, Joaquín Mosqueira expresó: "Llegué en la pretemporada de 2022 a Primera División, mi captador fue Marcelo Aranda, junto al coordinador Leo Aguilar pusieron una ficha en mí, siempre voy a estar agradecido a ellos, y al club, donde estoy muy cómodo. Yo estaba en Rosario, en Renato Cesarini, jugando en la Primera de Liga. Fueron a ver jugadores y me llamaron para que venga a Santa Fe y quedé. Gustavo Munúa tuvo bastante que ver en mi llegada a Primera División, en el momento menos esperado para mí, pero siempre estuve preparado, siempre lo sentí, mi sueño era llegar a Primera División y lo estoy cumpliendo. Me llevó a Uruguay y fue el gran salto".

LEER MÁS: Enzo Roldán: "En Unión estamos muy fuertes y unidos"

En otro tramo contó sobre sus características, y Joaquín Mosqueira dijo: "Lo mío es un juego más de volante centralizado, no tanto al ataque, más allá que si me animo puedo ir. Las características son parecidas a cómo jugaba Portillo. Pero me siento cómodo, es como jugué toda mi vida".

En tanto que cuando a Joaquín Mosqueira se le preguntó quién de los referentes de Unión le da más indicaciones, afirmó: "Luciano (Aued) es de darme consejos, de hablarme, es lógico por la posición y el puesto.

Y sobre Huracán, próximo rival de Unión, Joaquín Mosqueira contó: "Siempre miro el fútbol argentino, la Primera y la Primera Nacional. Vi el partido de Huracán con Sarmiento, me imaginé cosas, ya que el campo de juego será más grande. No me gusta esperar el día del video, sino ir con el rival ya visto".