"Mi representante está viendo si vuelvo a Unión o juego en otro club"

Tomás González quien debe retornar a Unión aún no definió su futuro. En la última temporada jugó con la camiseta de Quilmes

Con la camiseta rojiblanca disputó 21 partidos y anotó dos goles. El primero de ellos a San Lorenzo como visitante en el empate 2-2 y el otro en la derrota 5-1 ante Argentinos Juniors.

A principios de este año fue cedido a préstamo a Quilmes por un año con opción de compra. Con la camiseta del Cervecero redondeó un buen torneo, al punto tal que anotó nueve goles y brindó tres asistencias.

LEER MÁS: Kily y su reconocimiento: "La gente de Unión se entrega, está ilusionada"

Quilmes hizo gestiones para retenerlo, pero Unión quiere que retorne y en consecuencia será evaluado para saber si se suma al plantel o es negociado a través de una venta, ya que para cederlo a préstamo, debería primero extender el vínculo.

En las últimas horas, González se refirió a su futuro: "Mi representante está viendo si vuelvo Unión o no, así que estoy tranquilo. En Quilmes me fue bien, vamos a ver que pasa, pero siento que habrá un club interesado en mí", expresó.

Para luego agregar: "Es muy lindo el grupo que armamos durante el año. Al hincha de Quilmes le digo muchas gracias por todo, siempre me bancó a pesar que a veces no pude darle el gol. Estoy muy contento y agradecido a la gente que me trató muy bien".