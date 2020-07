"Mi representante me dijo que lo llamaron desde Unión"

Facundo Castet aparece en el radar del flamante director técnico de Unión Juan Manuel Azconzábal. Ante la salida de Federico Milo, el Vasco pretende sumar un lateral izquierdo. Y es allí que surgió el nombre del defensor de 21 años que juega en Sarmiento de Junín.

Castet surgió futbolísticamente en Sarmiento y desde el 2018 es titular indiscutido. Vale destacar que Azconzábal oriundo de Junín, tendrá en el cuerpo técnico al preparador físico Jorge Funes, quien estuvo muchos años en Sarmiento y tiene buenas referencias del futbolista. Incluso, su hermano Martín, actualmente es el técnico de la Reserva del Kiwi. Ese es el motivo por el cual Castet está en carpeta del entrenador rojiblanco.

A su vez, Sarmiento vendió el 50% de los derechos económicos a un grupo empresario en 50.000 dólares. De esta manera, la institución juninense posee la mitad del pase y la otra es de un grupo empresario. El acuerdo que gestó el presidente Fernando Chiofalo con el grupo empresario tiene un punto principal que es que el jugador no puede venderse por un monto inferior a los 200.000 dólares.

En diálogo con Radio Sol 91.5, el lateral izquierdo se refirió a esta posibilidad de jugar en Unión. "El otro día hablé con mi representante (José Scozzari) y me dijo que mi nombre estaba sonando en Unión. Eso me puso muy contento, pero a la vez me dijo que esté tranquilo que él se iba a encargar del tema y estamos esperando alguna propuesta", comenzó diciendo.

Consultado respecto a si existió algún contacto con la dirigencia o con el secretario técnico Martín Zuccarelli respondió: "Mi representante me dijo que se comunicaron desde el club (Unión), pero la verdad es que no sé con quién habló".

A la hora de contar sus características aclaró: "Primero trato de enfocarme en la marca y después si se puede pasar al ataque mejor. Me gusta dejar todo adentro de la cancha, soy de correr y meter y si el técnico me pide que pase al ataque lo hago porque me gusta hacerlo".