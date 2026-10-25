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Unión mantiene una duda en el equipo antes de recibir a Estudiantes

Unión todavía no confirmó la formación para el partido en el 15 de Abril. La evolución física de Matías Rocha será clave para definir el equipo.

Ovación

Por Ovación

25 de octubre 2026 · 12:27hs
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Unión mantiene una duda en el equipo antes de recibir a Estudiantes

Prensa Unión

Unión transita la previa del compromiso ante Estudiantes sin certezas sobre la formación titular. Leonardo Madelón analiza sostener a los mismos once futbolistas que comenzaron el último encuentro frente a Deportivo Riestra, aunque la condición física de Matías Rocha introduce un interrogante. El mediocampista arrastra una molestia y será evaluado antes de tomar una decisión definitiva.

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Madelón espera por Rocha y busca respuestas en Unión

El cuerpo técnico rojiblanco seguirá de cerca la evolución del futbolista durante las horas previas al partido. La intención de mantener la base del equipo que viene de igualar ante Riestra aparece como una de las alternativas más firmes, aunque la situación de Rocha podría obligar a realizar una modificación.

La última práctica se desarrollará este domingo y, posteriormente, el plantel quedará concentrado para esperar el encuentro ante Estudiantes, que se disputará en el estadio 15 de Abril. El árbitro designado para el compromiso es Pablo Dóvalo.

Unión afrontará una prueba importante con la necesidad de cortar una racha de cinco partidos sin victorias. Madelón buscará darle mayor solidez al equipo, especialmente en el aspecto defensivo, para recuperar confianza y encontrar mejores respuestas en ataque. Con el respaldo de su gente, el Tatengue intentará volver al triunfo en un partido clave para cambiar el rumbo.

Unión Madelón Estudiantes
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