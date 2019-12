Unión completó en la mañana desapacible de este miércoles una nueva práctica en el predio Casasol con miras al partido como visitante del sábado, a las 19.40, ante Talleres por la 16ª y última fecha del año. Si bien el entrenador Leonardo Madelón no dispuso de una práctica formal de fútbol, ya se tienen algunas pistas de la que puede ser la formación.

El Tate afrontará una importante prueba de exigencia ante uno de los mejores equipos del torneo y por eso ya se diseña el plan más acorde para estar a la altura e intentar sumar otros tres puntos. Para dicho compromiso el DT sabe que no podrá contar con dos jugadores claves: Claudio Corvalán (lesionado y suspendido) y Gabriel Carabajal (desgarrado).

Ante este escenario todo indica que los reemplazantes estarían casi cantados. En defensa el que ingresaría como lateral izquierdo sería Federico Milo, quien reemplazó a Mugre en el complemento del partido pasado ante Huracán en el 15 de Abril. Mientras que Juan Ignacio Cavallaro completaría el peón por peón ubicándose por la banda izquierda.

Federico Milo.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

Esto lógicamente si se mantiene el 4-4-2, pero la situación podría ir por otro ramal si se modifica el sistema. Pero como viene la mano, la idea sería tocar lo menos posible y pulir aquellos detalles que no dejaron conforme del todo al conductor rojiblano respecto al rendimiento ante el Globo.

Si el partido fuera en la inmediatez, los posibles 11 serían: Sebastián Moyano; Damián Martínez, Yeimar Gómez Andrade, Brian Blasi y Federico Milo; Ezequiel Bonifacio, Nelson Acevedo, Jalil Elías y Juan Ignacio Cavallaro; Walter Bou y Franco Troyansky.

Nelson Acevedo.jpg Prensa Unión

Pero con varios días más por delante no hay que dar a cuenta todavía, ya que no sería raro que haya alguna sorpresa. Vale recordar que Chaco Acevedo no fue amonestado y afrontar el cotejo ante la T en capilla y de llegar a la quinta, se perderá el primer cotejo de 2020.

De todas maneras Madelón no guardará nada y pondrá lo mejor asumiendo cualquier tiempo de riesgo. El plantel volverá a trabajar este jueves por la mañana en el mismo escenario, algo que se reiterará el viernes, cuando tendrá lugar la atención a la prensa.