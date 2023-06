"Estas dos victorias nos dieron más aire para afrontar lo que se viene, que no es nada fácil en la situación que estamos. Siendo de visitante, nos da más confianza. La gente se tranquilizó y está creyendo en el trabajo. Tratamos siempre de dar lo mejor, pese a que a veces las cosas no salen", admitió este miércoles el volante de Unión, Joaquín Mosqueira, en charla exclusiva con La Radio de UNO 106.3, a través del equipo Dial Deportivo.

• LEER MÁS: Sebastián Méndez, crudo sobre la forma de jugar de Unión

"Quería lograr el objetivo de debutar y soy consciente del momento en el que me tocó. Para mí no hay momentos adecuados, sino cuando los técnicos lo crean. Los mayores son las voces del vestuario. Sobre todo (Claudio) Corvalán y (Luciano) Aued. Para nosotros eso es muy bueno. Tener ese liderazgo nos ayuda a todos. Por ejemplo, peleo por el puesto con Aued y sin embargo me habla y da pautas todo el tiempo. Hay una competencia sana", expuso.

• LEER MÁS: El arquero de Unión dijo presente en un momento clave

A lo que agregó: "Siempre le voy a estar agradecido a Tato (Marcelo Mosset, quien fuera DT interino) por darme la chance de debutar. Lamentablemente los resultados no acompañaron. Mientras que el Gallego (Sebastián Méndez) trajo un cambio de aire y nos pide que seamos intensos, arriesgando más en la salida del fondo. Se sintió otra energía cuando llegó".

Joaquin Mosqueira.jpg Joaquín Mosqueira se ilusiona tras ganarse un lugar en Unión. Prensa Unión.

Mosqueira y la levantada de Unión

En otro tramo de la charla, el pibe fue sincero sobre el malhumor de la gente: "Volvemos a casa con más confianza y ojalá tengamos el apoyo de la gente. Entiendo a los hinchas, porque somos también autocríticos cuando no salen las cosas. Pero cuando te toca vivirlo desde adentro te da impotencia, porque trabajás con todo en la semana".

• LEER MÁS: Paranaense presentó de manera oficial a Lucas Esquivel

"Siento que me gané la titularidad en los entrenamientos. Después en los partidos me llené de tranquilidad, porque los nervios del debut habían pasado. El técnico me dice que juegue y haga lo que sé hacer. En este sentido, la actitud no se negocia nunca. Gallego quiere que siempre corramos y metamos, que eso no puede faltar. Nos dijo que había que cambiar la mentalidad, porque iba a quedar más alta la montaña. Tampoco es que se hace un drama por perder, porque se da vuelta la página y se busca levantar", enfatizó.

Joaquin Mosqueira.jpg Prensa Unión.

Dicho sea de paso, Mosqueira ya palpitó el duelo ante Gimnasia: "Saldremos a ganarle. Tenemos confianza por estos triunfos y eso suma. Gimnasia tiene muchos jóvenes, pero sentimos que les podemos ganar, sobre todo en casa, donde tenemos un plus por la gente. Seguramente habrá otra mentalidad".

• LEER MÁS: Unión y Mele, entre los mejores de la 18ª fecha

Asimismo, apostó fuerte: "Mi objetivo es ser regular, que me creará una ventana para en el futuro para llegar a Europa. Después, sueño con conseguir algo con Unión. Ser campeón es lo que anhelo siempre. Se puede pensar en llegar a una Copa. Aún no es tarde pese a la pelea que tenemos. La idea es terminar bien posicionados y tranquilos con el descenso".

• LEER MÁS: Durísima derrota de la Reserva de Unión ante Gimnasia

En el final, le dejó un mensaje a la gente: "Le digo al hincha que se quede tranquilo, que no nos merecemos estar en el fondo y buscaremos estar más arriba. Tampoco podemos prometer cosas alocadas, pero sí el esfuerzo y dar todo".

Escuchá la entrevista con Joaquín Mosqueira en La Radio de UNO 106.3.