Moyano: "Esperemos conocerle la cara a Azconzábal en Unión"

Sebastián Moyano es el único jugador de los 10 a los que se les terminó el contrato el pasado 30 de junio que renovó su contrato con Unión. El club, a pesar que no pudo hacerle frente a la compra del 50% de su ficha, hizo un importante esfuerzo para retener al arquero que fue uno de los más importantes referentes de la última temporada ya que está en los planes de Juan Manuel Azconzábal.

En diálogo con Luciano Barroso de Wing Izquierdo, Sebastián Moyano se refirió a cómo llevan adelante los entrenamientos, brindó su opinión sobre el regreso de la actividad oficial en nuestro país, de la necesidad de comenzar a trabajar bajo las órdenes de Juan Manuel Azconzábal y también confesó sobre sus nuevas metas en Unión.

En cuanto a cómo evalúa la vuelta a los entrenamientos Sebastián Moyano, de quien fue anunciada su continuidad en Unión hace un par de semanas y todavía se espera por la llegada de Juan Manuel Azconzábal, opinó: "Esperemos que todo esto se resuelva pronto, parece que sí, así nos podemos comenzar a mover un poco más, más allá de las tareas físicas que venimos haciendo. Todos tenemos ganas de volver a jugar, el problema pasa que en Santa Fe estamos viviendo una situación muy diferente a la que se vive en Buenos Aires, si estaría allá diría que lo pensaría, acá estamos mucho más tranquilo. Como no pasa nada se puede entrenar, pero si estaría en Buenos Aires o en otras provincias que están complicadas no sé si pensaría de esa manera. Hay que ver si los clubes están dispuestos a abonar los tests y todas las cuestiones que se requerirán en función de los protocolos".

En otra parte de la charla se le preguntó a Sebastián Moyano si tuvo la oportunidad de hablar con Juan Azconzábal, nuevo entrenador de Unión, y reveló: "No tuve ningún tipo de contacto, estamos esperando. Esperemos que se pueda resolver esto de volver a entrenar, para conocerle la cara y charlar un poco sobre la idea que tiene".

Más adelante, a Sebastián Moyano se le preguntó cómo fueron las negociaciones con Unión, donde fue pedido por Azconzábal para que continúe en el plantel, y contó: "En lo que es mi contrato le doy libertad a mi representante, lo de la pandemia cambió todo, las cifras, los tiempos, no estábamos preparados para esto. Cuando se me terminó el contrato mi representante me dijo que me quedara tranquilo, me moría de la intriga, junto a mi familia. En esta pandemia no es fácil mudarse, tenía confianza y fe que se iba a llegar a buen puerto. Venía de una mala experiencia, preferí no decir nada y esperar a que todo se fuera acomodando. Estaba ansioso para saber qué iaba a ser de mí y de mi familia".

Sebastián Moyano.jpg Sebastián Moyano se refirió a la importancia de comenzar a trabajar en Unión bajo las órdenes de Azconzábal.

A Sebastián Moyano se le preguntó por el partido histórico que Unión jugó ante Mineiro, reveló: "Fue hermoso, más allá de todos los resultados que se podían dar. Fui con la cabeza puesta en sumar experiencia, en disfrutar. Había muchísima gente. Una vez en la cancha tratás de mantener la concentración, pero íbamos con la ilusión de pasar de fase por el resultado de la ida, sufrimos pero fueron emociones muy lindas, compartidas con toda la gente que hizo mucho sacrificio para estar allá. Fue algo muy lindo dejar a un club tan grande en el camino como el Mineiro. Tiene muy buenos jugadores y nosotros tomamos esas cosas para motivarnos y que nos sirva para tomar confianza. Por suerte pudimos pasar de fase, que fue algo muy lindo y que el año pasado se había negado".

"Los chicos mostraban videos en sus Instagram de la cantidad de gente que iba llegando, fueron un montón al hotel, viajaron dos o tres días. Fue terrible, eso nos ayudó mucho. Había hinchas que estaban en el hotel, que nos contaron de sus viajes. Vivo en el centro, en Santa Fe, donde me encontré con algunos que me contaron que viajaron casi 50 horas, así que pensé menos mal que pudimos pasar. Por suerte les pudimos dar una alegría", agregó Sebastián Moyano en otra parte de la entrevista.

Se le preguntó si prefiere ganar en la Sudamericana o el Clásico, y Sebastián Moyano afirmó: "Esos partidos importantes tienen su sabor diferente. Al Clásico lo ganamos muy bien, pudimos festejar en nuestro estadio. Pero lo de la Copa fue la primera vez que el club pudo avanzar de fase. No podría elegir a uno de los dos. Todo lo que es superar obstáculos, como ganarle al Mineiro o superar a Colón, a un jugador le da confianza. En lo personal me gustaría avanzar muchas fases en la Copa, y por supuesto si juego 10 clásicos más ganarlos. No podría elegir a uno de los dos".

Sobre el objetivo de Unión en la Sudamericana, Sebastián Moyano dijo: "El primero era pasar de fase, lo cumplimos, pero uno quiere más. Es lindo para nosotros y para el hincha hacer viajes, ir a otros países, otras canchas, en la Copa se puede ir con hinchada. Me encantaría jugar una final y ser campeón, pero hay que prepararse para eso. Se tiene que preparar la institución y nosotros, es más probable que se avance cuando todo esté acoplado. Estamos tranquilos, veremos qué equipo nos toca, seguramente el City de Guardiola (risas), alguno picante... Pero el fútbol es muy cambiante, la mitad del equipo que jugó la primera fase no están. El primer objetivo es ponernos bien, y luego veremos si jugaremos el torneo o la copa antes, trataremos de llegar de la mejor manera. Sería mejor jugar la Copa ya habiendo jugado en el torneo local algunos partidos. Estamos en desventaja ya que en algunos países se está jugando y acá no".

Sobre la pasión que se vive en Unión el fútbol, Sebastián Moyano reveló: "Es inesperado ya que no esperaba recibir tantos elogios, la gente en la calle me saluda, tanto los de Unión como los de Colón. Eso me motiva para seguir entrenándome, espero tratar de seguir haciendo las cosas bien para ayudar a mis compañeros y al club, estoy agradecido por toda la gente que me escribe y me saluda. A todos nos gusta que nos elogien. No sabía que en Santa Fe se vivía con tanta pasión el fútbol. No sabía que el Clásico se vive con tanta intensidad, en La Plata también es parecido. Pero acá todas las personas son muy futboleras, la mayoría conoce a los jugadores, chiquitos, grandes, adultos, ancianos... Igual en La Plata no me tocó jugar, quizás si me tocaba lo iba a poder diferenciar. En Gimnasia pasé más desapercibido".