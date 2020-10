En cuanto a si Emelec llega con ventaja por venir con rodaje, Sebastián Moyano, que será uno de los grandes referentes de Unión, afirmó: "Sabemos que al no tener ritmo de competencia estamos en desventaja, pero hicimos amistosos, no es igual, pero se asemeja un poco, trataremos que esa debilidad que tenemos suplantarlas con ganas y orden táctico, sabemos que es un equipo difícil. Unión tratará de ser un equipo difícil para el rival".

En tanto que cuando se le preguntó por la ansiedad en la previa del debut en la Sudamericana y Sebastián Moyano dijo: "Nos estuvimos preparando en los amistosos que hicimos se asemejan bastante. Antes se hacían en un predio, ahora fueron en cancha. Tendremos que jugar tanto de local como visitante sin hinchada, y en ese punto los amistosos se asemejaron. Nos fuimos preparando de a poco, genera ansiedad de no saber cómo estamos cuando se juegue por los puntos. Trataremos de hacer un partido inteligente y obtener un buen resultado de local, y luego ver cómo nos preparamos para el partido de visitante".

Además, se refirió al Unión con el que se encontrará el hincha y Sebastián Moyano afirmó: "Será un partido por los puntos, es otra cosa. Sabemos todo lo que lleva, pero se vio la idea que tiene el técnico, la cual queremos respetar. Estamos convencidos que es la manera de obtener resultados, será un Unión agresivo, con buen manejo de pelota. Trataremos con el pasar de los minutos generar superioridad sobre le rival, sabemos que no es fácil porque llegan con rodaje, tenemos que ser inteligentes y aprovechar todas las posibilidades que se irán dando durante el partido".

En otro tramo se le preguntó si la localía pesará poco por la falta de gente y dijo: "No lo sabemos porque será el primer partido, suponemos que sí, que será distinto. Antes el local se hacía fuerte por conocer su cancha y por la gente a su favor. Hoy se igualará eso. El que viene de visita arriesgará más y tratará de sacar un buen resultado. Una vez que termine se tomarán los riesgos que sean necesarios para la revancha. Antes cuando jugabas de visitante, con la gente, no tomabas tantos riesgos como sí seguramente se hará hoy".

Sebastián Moyano luego se refirió a la diferencia de jugar ante equipos del fútbol local y de Sudamérica, reflexionó: "Son difíciles, son rivales de otros países que no los ves a diario, lo poco que conocés es por videos. Eso da paridad, e incertidumbre de no saber con quién jugás. En la liga local conocés al rival, sus mañas, no es más fácil pero los conocés. En la Copa tenés la motivación que te ven en toda América, pero sabés que son buenos y poderosos sino no estarían en la Copa. Eso genera mucha motivación, de que te conozcan en el plano internacional".

Mientras que en otro tramo, Sebastián Moyano indicó sobre el rival de Unión: "Si te toca definir de visitante es ideal que no te conviertan de local, trataremos de defender el arco y luego veremos si con esa ventaja de mantener el arco en cero convertir de visitante. Ojalá que en Ecuador podamos hacer algún gol".

"Me siento bien, con muchas ganas, con las mismas de cuando vine. Trataré de hacerlo de la mejor manera posible, con el recambio no es que uno se siente líder, sino obligado a ayudarlos por la experiencia que tiene en el club. Tengo que apoyar al que le toque jugar. Es una Copa muy linda, si te va bien te conocen en el plano internacional, me siento bien, motivado y con ganas de que arranque todo eso. Esperamos mucho tiempo para que ruede la pelota, y ahora tendremos la oportunidad de aprovecharlo en la cancha. Todo lo que lleva un partido internacional es histórico, no todos los años se la puede jugar. Hoy somos protagonistas y tenemos que representar a Unión de la mejor manera. Hay que disfrutar y esperar sacar un buen resultado para ir a Ecuador a pelear la serie", indicó Sebastián Moyano en otra parte de la charla.

En cuanto a su conocimiento del rival, dijo: "En el campeonato no le está yendo bien, pero es un equipo poderoso, no tenemos que subestimarlos. Tenemos que aprovechar las cosas que tienen en contra. Son rápidos, para la contra, no tenemos que darles espacios para que aprovechen sus virtudes. Los videos que vimos tienen extremos rápidos, nos podrían hacer mucho daño si los dejamos hacer su juego. Trataremos de neutralizarlos y ser lo más eficiente posible cuando nos toque atacar".

"Siempre que llegan jugadores nuevos son desafíos, nosotros los que ya estuvimos el año pasado trataremos de apoyar a los compañeros que les toque jugar. En los amistosos se vio la idea que tiene el técnico. Trataremos de ser un equipo ofensivo y protagonista, y sobre todo genera situaciones en ofensiva para dañar al rival. Con el correr de los minutos veremos cómo se puede ir llevando el partido", destacó Sebastián Moyano sobre el partido que Unión animará este jueves ante Emelec.

Después, Sebastián Moyano se refirió a la idea que tiene Juan Azconzábal e indicó: "Me tocó jugar con otros técnicos con sistemas parecidos, a veces la posición del arquero es un poco más arriesgada. Pero el técnico me pidió darle seguridad al equipo y luego ayudar en el juego desde atrás, pero lo que pueda aportar no variará mucho. Trataré de ayudar desde atrás. Este juego tiene más riesgos, pero uno está acostumbrado, se entrenó para tratar de hacerlo de la mejor manera. Estamos con mucha confianza para llevar adelante este juego".

También se refirió a las situaciones físicas de Fernando Márquez y Franco Troyansky, e indicó: "Los chicos están bien, Pocho andaba con una molestia pero creo que llegará normal al partido. Uno trata de inculcarle que hay que estar preparados a los compañeros, tendremos cuatro partidos seguidos, todos tendremos posibilidades de sumar minutos y hay que aprovechar esta oportunidad. No hay que guardarse nada. Quizás mañana no les toque pero el domingo tenemos otro partido y hay que estar preparados".

Por último, se refirió a su situación física por los inconvenientes que tuvo en las últimas semanas y Sebastián Moyano afirmó: "Estoy bien, entrené estas dos semanas a la par de mis compañeros, no sufrí molestias. Me recuperé y no sufrí molestias".