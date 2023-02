Munúa continúa esperando un marcador central

Mientras el mercado de pases continúe abierto, Gustavo Munúa aguarda ansioso por la llegada de un marcador central. Y el apuntado es Nehuén Paz quien no es tenido en cuenta en la Universidad Católica. De hecho, no fue incluido en la lista de los jugadores que afrontarán el torneo chileno.

Por ello, se aguarda su salida del club trasandino, aunque el jugador tiene que resolver algunas cuestiones. Con la dirigencia de Unión está todo acordado, pero en las últimas horas se habría complicado su desvinculación de la U Católica y es que pese a que no lo tienen en cuenta, tiene contrato vigente.

La cesión de Matías Gallegos le permitió a Unión contar con algunos días más para sumar a un futbolista. Y la prioridad es un marcador central zurdo, para reemplazar a Diego Polenta. Porque si bien llegó Oscar Piris, es un zaguero derecho y por ello Munúa puso a Claudio Corvalán como marcador central.

Lo cierto es que más allá de que las gestiones se complicaron, el entrenador espera el arribo de Paz. La realidad es que en el último año no tuvo mucha continuidad. Al punto tal que su último partido, fue en julio del 2022, no obstante y pese a su larga inactividad, Munúa pidió por su llegada y en las próximas horas se sabrá si eso es posible o no.