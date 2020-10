Nani: "Elegí Unión para seguir creciendo como jugador"

En el inicio reconoció que "venía en conversaciones con Martín (Zuccarelli) hace un tiempo y estaba barajando algunas posibilidades del exterior que con el tiempo se fueron dilatando y no quise esperar más. Unión fue uno de los equipos que más se interesó acá en Argentina y pensé que era una muy buena oportunidad para seguir creciendo por eso elegí Unión”.

Más adelante afirmó que "Santa Fe parece una provincia parecida a la que yo soy de origen en Córdoba. Venía de una provincia como es Santiago del Estero que es bastante calurosa y en ese sentido, no creo que haya conveniente".

MATUTE.jpg Matías Nani llegó a Unión tras su paso por Central Córdoba. Prensa Unión

Nani viene de tener protagonismo en el Ferroviario, en un trayecto donde Gustavo Coleoni estuvo al mando del conjunto santiagueño. Cuando lo consultaron respecto a la modalidad de trabajo del Vasco Azconzábal, el zaguero enfatizó: "Me sorprendió para bien porque es un cuerpo técnico que trabaja muy ordenado, que tiene muy claro lo que quiere. Azconzábal pretende un equipo corto, jugar simple, líneas cortas, un equipo contacto es lo que están buscando y ser intensos".

Si bien en sus primeros conceptos al departamento de prensa del club, apenas aterrizó en la capital provincial, Nani volvió a insistir respecto a su estado físico, más aún cuando estuvo un tiempo prolongado, como muchos jugadores, parado sin poder realizar actividad física. Al respecto acotó que "toda la pandemia estuve en el pueblo de Córdoba y nunca dejé de entrenar. El virus, en un pueblo muy chiquito, siempre estuvo controlado y quizás tenía la libertad para poder correr o encontrar una canchita para seguir entrenando. Cuando sumé al grupo se sintió el cambio porque se suman otros aspectos que son imposibles de trabajar cuando estás entrenado solo".

En la parte final, le dejó una radiografía muy clara a los hinchas de Unión, al afirmar que "soy un jugador aguerrido, agresivo, temperamental que no me gusta perder a nada. Todo el tiempo quiero ganar. En cuanto al juego, me siento un jugador fuerte que le gusta el buen juego pero si no se puede, no voy a hacer locuras".