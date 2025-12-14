Uno Santa Fe | Unión | Malena Santillán

Natación: Malena Santillán cerró una temporada consagratoria en la élite continental

Con medallas internacionales, marcas históricas y su primera experiencia profesional en Brasil, Malena Santillán cerró una temporada soñada.

14 de diciembre 2025 · 15:27hs
Malena Santillán firmó el año más sólido de su carrera deportiva. La combinación de regularidad competitiva, crecimiento técnico y resultados de alto impacto internacional la posicionaron como una de las nadadoras argentinas de mayor proyección, con registros que ya la ubican en la conversación continental.

Medallas, evolución y salto competitivo

A lo largo de la temporada, Santillán sostuvo un rendimiento ascendente en torneos internacionales, sumando podios y mejorando sus tiempos en pruebas clave. Ese proceso se apoyó en una mayor eficiencia técnica, madurez táctica y adaptación al calendario de alta exigencia.

El punto más alto llegó con el récord sudamericano absoluto en los 200 metros espalda, una marca que no solo confirmó su crecimiento, sino que además le aseguró la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027, objetivo central del actual ciclo.

El cierre del año incluyó su debut en el ámbito profesional en Brasil, una experiencia que amplió su roce competitivo y fortaleció su desarrollo integral. Un paso estratégico que potencia su proyección internacional y reafirma que la temporada fue, sin dudas, consagratoria.

