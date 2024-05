Orsini: "Unión viene creciendo, hay que tener los pies sobre la tierra"

LEER MÁS: El uno por uno de Unión en el empate frente a Instituto

Luego, Nicolás Orsini destacó que a Unión la expulsión del jugador de Instituto lo "perjudicó en el juego, antes de la expulsión había más espacios, estábamos más mano a mano con Rocky (Balboa) con los defensores. Nos costó crearles".

Embed "ES TODO FRUTO DEL TRABAJO, LO MÁS IMPORTANTE ES LO COLECTIVO SOBRE LO INDIVIDUAL"



La palabra de Nicolás Orsini, autor del gol de Unión en el empate ante Instituto#LPFxTNTSports pic.twitter.com/B0cIwC4132 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 19, 2024

El análisis particular de Nicolás Orsini

Luego, Nicolás Orsini destacó que a Unión la expulsión del jugador de Instituto lo "perjudicó en el juego, antes de la expulsión había más espacios, estábamos más mano a mano con Rocky (Balboa) con los defensores. Nos costó crearles".

LEER MÁS: Cristian González: "Unión se apresuró y equivocó los caminos"

"No estuvimos finos para definir las jugadas, nos desprotegimos un poco atrás, pero estoy amargado por no haber aprovechado esta situación que no siempre se da, el equipo estaba bien, tratamos, tratamos pero no pudimos", agregó a continuación.

Para terminar de la siguiente manera: "El objetivo es ir partido a partido, el equipo viene creciendo en relación al año pasado, el año pasado era un equipo que estaba descendido, en el campeonato pasado nos ilusionamos con entrar entre los cuatro, pero se nos escapó en un par de partidos. Pero creo que el equipo viene creciendo, de menos a más, hay que mantener los pies sobre la tierra, trabajar, es un torneo largo, el camino es largo, siempre es mejor ir a paso firme que tener altos y bajos".