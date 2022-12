Oscar Piris toma fuerza para reforzar la defensa de Unión

En ese sentido, uno de los puestos que pretende potenciar con jugadores de jerarquía es el de marcador central, como consecuencia que primero se fue Emanuel Britez y no tuvo reemplazante, mientras que con el final de la temporada también se marchó el uruguayo Diego Polenta y no hay certezas todavía sobre si se hará o no una nueva propuesta para que continúe Facundo Agüero.