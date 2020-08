Por ahora, la pandemia del coronavirus no me permite que haya una confirmación para la vuelta del fútbol en Argentina. Algo que tiene muy expectante a la gente, que desde el 20 de marzo no puede disfrutar de ver rodar la pelota, cuando todo se frenó por la cuarentena. De todas maneras, existen conversaciones y se espera que en la segunda o tercera semana de agosto se retomen los entrenamientos. Por lo pronto, en Unión se trabaja para estar listo y tiene la cancha del estadio 15 de Abril en óptimas condiciones.

Durante este parate se estuvo poniendo énfasis en el mantenimiento del campo de juego y los resultados positivos están a la vista. A medida que fueron pasando las tareas se conocieron imágenes de cómo iba quedando. Vale recordar que se laburó en el sembrado necesario para esta época del año, ya que difiere de lo que se hace en verano.

campo de juego unión.jpg Desde el comienzo de la cuarentena en Unión se viene trabajando en el mantenimiento del campo de juego del estadio 15 de Abril. Foto @movil_kike

En pocas palabras, está todo óptimo para que regrese la pasión. Precisamente se conocieron nuevas postales y la cancha está mejor que nunca. Un motivo de satisfacción de orgullo en Unión, que encara un nuevo proyecto con Juan Manuel Azconzábal como entrenador.

Será cuestión de esperar ahora que se defina el regreso a la rutina para avivar la pasión por el deporte más popular del planeta. Por las dudas, Unión está preparado.