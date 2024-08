Pardo habló de la continuidad de Kily González en Unión

Franco Pardo habló con Olé sobre el partido ante River y sobre el bum por el retorno de Marcelo Gallardo, más allá que no dirigirá ante Unión sino que estará como interino Marcelo Escudero. En el arranque, destacó: "No me importa lo que esté pasando en el mundo River. No nos modifica Marcelo Gallardo esté o no en la cancha".

La semana de Unión, como escolta y con la polémica sobre Kily González

Sobre cómo vivió el plantel de Unión la semana con la polémica desatada en torno a Cristian González, Franco Pardo remarcó: "Fue complicada. Aunque nosotros tratamos de apartarnos un poco de la situación política del club, estamos en un momento donde podemos dar un salto de calidad y necesitamos algunos jugadores que puedan venir a jerarquizar el plantel. Hay veces que la situación se torna complicada y tratamos de mantenernos al margen".

Y Franco Pardo agregó: "No es una situación linda. El Kily sabe que el grupo está bien y lo vamos a respaldar con cualquier decisión. Él tiene que seguir, sabiendo que este es el camino".

Cuando se le preguntó sobre si el plantel de Unión le pidió a Kily González que no se vaya, Franco Pardo indicó: "En ningún momento le pedimos que se quede. Él nos dio su opinión de lo que venía pasando y lo respaldamos. Tiene que resolver las cosas con el presidente, pero él está a muerte con nosotros".

Más adelante, Franco Pardo agregó: "Fue importante volver a la victoria en casa. Pero ya pensamos en River, siempre estudiamos a los rivales para llegar con la información de cada jugador bien estudiada y sabemos a quién nos estamos enfrentando".

El revolucionado River, el nuevo escollo del Unión de Kily González

En cuanto al partido ante River, Franco Pardo analizó: "Tiene jugadores de mucha jerarquía. Tenemos que estar muy concentrados para ganar. Son partidos en donde el error tiene que ser mínimo o nulo porque con esa clase de jugadores, un error se convierte en un gol. Miguel Borja es uno de los que tiene mucha jerarquía".

También se le preguntó por la firmeza defensiva que muestra Unión en la Liga Profesional, Franco Pardo reveló: "Desde lo táctico jugamos con una línea de cinco, pero que a la hora de pasar al juego ofensivo se convierte en una línea de tres centrales. Creo que encontramos laterales que pueden hacer toda la banda y centrales que juegan con la pelota al pie, siempre tratando de salir con la bocha al piso y marcar de forma rígida".

En el final, cuando se le hizo referencia sobre si a Unión le puede influir en contra el efecto Gallardo en River, destacó: "A mí, en lo personal, no me importa lo que esté pasando en el mundo River. No nos modifica que esté Marcelo Gallardo o no".