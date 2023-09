Paz volvió a ser uno de los puntos altos de Unión

Nicolás Paz desde su aterrizaje en el equipo titular de Unión no dejó dudas que la confianza depositada por el entrenador de turno sería devuelta con creces.

No luce pero siempre rinde este santiagueño que fue uno de los hombres más importantes que tuvo el equipo de Cristian González en la Cuna de la Bandera.

"Fue un partido duro, los dos equipos vinimos a proponer, creo que el resultado está bien", apuntó ni bien finalizó el compromiso.

Para luego, recordar que "donde me pongan trato de rendir, me tocó jugar de tres, de cuatro, ahora de central, trato de cumplir con lo que me pide el técnico".

Paz también admitió que el DT en el entretiempo "nos pidió más presión, corregimos un par de cosas que estábamos haciendo mal, en el segundo tiempo se vio otra cosa".

En referencia a un nuevo cotejo donde a Unión le convierten siempre el primer gol, el defensor subrayó que "hace varios partidos que nos viene pasando lo mismo, pero gracias a Dios nos podemos recuperar cómo pasó hoy para llevarnos un buen empate".