Pittón: "Estamos pagando los platos rotos de gente que se cagó en Unión y se mandó a mudar"

"No tuve tiempo para ver la jugada y me dijeron que era dudosa. Nos da mucha bronca. La verdad que sabemos que estamos haciendo un gran esfuerzo y le quiero hablar a la gente. El club está en una situación difícil y ojalá la gente se identifique con nosotros, porque estamos tratando de poner el corazón en todo y que la gente que tenga que definir ciertas cosas aprenda de los errores que se cometieron hace tres años atrás . Hay que ser conscientes que el club está pagando los platos de darle la llave a tres o cuatro personas que hicieron lo que quisieron y luego se mandaron a mudar. Lamentablemente se siguen pagando esas consecuencias . Lo único que podemos hacer es dar todo. Nos vamos con bronca por cómo se dio el partido y es una injusticia . No sabemos cómo fue. La verdad es que estamos dolidos, pero con fuerzas para salir adelante. Queremos poner al club a lo más alto ", expuso.

González no lo duda: "Parece que no gusta ver a Unión arriba"

• LEER MÁS: A Unión se le escapó la victoria en Córdoba ante Belgrano con final polémico

Pero no quedó solo ahí: "Se sabe quienes son. Personas que se cagaron en el club. Cuando vino gente que quería al club como mi hermano (Mauro) y Ema Britez, y los trataron como una basura. Cuando las papas quemaron armaron su bolso y se mandaron a mudar. Hace tres años la situación era diferente. El año pasado se peleó el descenso y por suerte pudimos levantar. No es por rencor, pero espero sirva de aprendizaje".

Embed - ¡POLÉMICA EN CÓRDOBA! AGÓNICO EMPATE DEL PIRATA ANTE EL TATENGUE | Belgrano 1-1 Unión | RESUMEN

Bruno Pittón, al hueso en Unión

Luego, el zurdo apuntó respecto a la inhibición y la insistencia de sumar jugadores por parte de Kily González: "Como jugadores y el cuerpo técnico tenemos que responder en la cancha. Estamos pagando los platos rotos de gente que se cagó en el club y se mandó a mudar. No es que se hizo cargo de las cagadas que se mandó. Esperemos que quienes están ahora lo puedan solucionar".

• LEER MÁS: González no lo duda: "Parece que no gusta ver a Unión arriba"

Posteriormente, se le consultó sobre la acción del tanto de Matías Suárez: "No quiero opinar mucho de eso, porque estoy desde el banco y la acción es rápida. Habría que preguntarle al árbitro. Nosotros vamos a seguir intentando sacar esto adelante".

• LEER MÁS: El uno por uno de Unión en el empate ante Belgrano en Córdoba

"Tratamos de mantener la idea que nos llevó a que el club salga de la situación complicada. Creo que este es el camino. No seremos los mejores, pero tenemos claro a lo que queremos jugar y el corazón que tenemos. Necesitamos de la gente y ojalá a fin de año se vean buenas cosas", acotó Bruno Pittón.

Asimismo, recalcó: "Nos vamos con bronca. Porque era importante ganar, pero ahora tenemos un tiempo más para recuperar energías".

Mientras que en el final, volvió con el descargo de antes: "La gente a quien me dirijo se sabe quienes son. No son dirigentes y lo saben bien. Estamos pagando esas consecuencias. Esperemos sirva de experiencia. No tengo que aclarar nada, la gente sabe. No hay que dar muchas vueltas".