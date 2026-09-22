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Unión prepara una jornada especial con Diego Placente como figura del Congreso Formativo

El DT de los seleccionados juveniles argentinos será uno de los protagonistas de la tercera edición del Congreso de Fútbol Formativo.

Ovación

Por Ovación

22 de septiembre 2026 · 10:18hs
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Unión prepara una jornada especial con Diego Placente como figura del Congreso Formativo

Unión organizará una nueva jornada destinada a quienes trabajan en la formación de futbolistas. La tercera edición de su Congreso de Fútbol Formativo se llevará adelante el viernes 16 de octubre en Santa Fe y contará con la presencia de Diego Placente, además de especialistas vinculados a AFA, Conmebol y distintos sectores de la estructura juvenil del club santafesino.

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Una mirada desde las selecciones argentinas

Según informó El Litoral, la participación de Placente será uno de los principales atractivos del encuentro. El entrenador de los combinados juveniles de Argentina compartirá espacio con Enrique Cesana, coordinador de las selecciones nacionales, y Juan Pablo Pochettino, integrante del área como preparador físico.

La jornada permitirá acercarse al trabajo que se realiza con los futbolistas que integran los seleccionados juveniles, conocer criterios de entrenamiento y analizar distintas formas de acompañar el crecimiento de los chicos durante su etapa formativa.

También estará Claudio Vivas, quien aportará su experiencia como entrenador y formador en representación de Conmebol. Su participación sumará una perspectiva internacional al intercambio que propone esta nueva edición del Congreso.

El aporte de Unión y cómo participar

El anfitrión tendrá su propio espacio dentro de la jornada. Santiago Zurbriggen, director deportivo; Ariel Giacinti, responsable del Fútbol Formativo; y Leonardo Aguilar, coordinador del fútbol infantil, serán los representantes de Unión.

El objetivo del Congreso será reunir a entrenadores, coordinadores y profesionales para compartir herramientas, conocimientos y experiencias relacionadas con la enseñanza del fútbol en las diferentes edades. La iniciativa busca consolidarse como un punto de encuentro para quienes están vinculados diariamente con el desarrollo de las nuevas generaciones.

La inscripción ya está habilitada. Para el público general tendrá un costo de $35.000, mientras que los socios de Unión podrán acceder por $20.000. A su vez, los clubes federados que estén fuera del Departamento La Capital tendrán un 50% de descuento.

Unión Congreso Diego Placente
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