¿Qué decisión tomará Unión contra Vélez y Sebastián Méndez?

Esta noticia no solo tuvo un gran impacto en Santa Fe, sino que los principales medios nacionales, como así también periodistas de renombre, dejaron su pensamiento sobre lo que significó la salida de Sebastián Méndez, quien a menos de tres meses de haber asumido en Unión, a quien sacó a flote, renunció para dirigir a Vélez.

Méndez-Unión.jpg El DT de Unión fue por demás de claro cuando le preguntaron sobre la posible partida de Santiago Mele. José Busiemi / UNO Santa Fe

Y justamente Vélez tiene que pagarle en cuatro días 600.000 dólares por parte del pase de Mauro Pittón, cuestión que estaría en condiciones de reclamar en AFA (no en FIFA ya que no es un tema internacional). En tanto que también estaría la chance de imposibilitarle a Sebastián Méndez dirigir en Vélez, ya que tiene contrato vigente con Unión.

Sobre esta situación, Luis Spahn en diálogo con LT10 (AM 1020), afirmó: "Las gestiones que haremos no las vamos a publicitar, las medidas que tomaremos están sujetas a la reunión de CD de mañana o el miércoles, hoy estamos abocados a conseguir un técnico. La tarea es ingrata del cuerpo técnico, ya que los contratos no se cumplen y se extinguen por la mala performance deportiva, en 15 fechas se caen cinco o 10 técnicos, ante la presión social y de los medios. Acá la moneda se dio vuelta y alguien decidió romper en las mejores circunstancias deportivas porque venía en crecimiento el equipo. Es una decisión que no es habitual, los técnicos necesitan buenos resultados para su supervivencia".

"A FIFA se recurre si es interligas, en el fútbol argentino se reclama en AFA, vamos a defender los derechos de Unión como corresponde", remarcó en otro tramo el presidente Luis Spahn. De esta manera, será clave la reunión de CD de Unión de martes o miércoles para determinar qué decisión se tomará al respecto.