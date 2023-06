¿Qué dijo Vera del gol que le hacen a Unión con él afuera?

Federico Vera le insistió a Espinoza para poder entrar pero no llegó a tiempo para impedir el empate de Lanús.

De movida aclaró que "terminé bien, solo fue un golpe y salí por precaución". Y luego, opinó: "Creo las situaciones más claras las tuvimos nosotros, era muy fina la de Machuca, le cedimos la pelota".

El canterano detalló lo sucedido en esa jugada donde Franco Troyansky consigue el empate: "No me dejaban entrar en el gol, se nos escapan dos puntos y no estamos contentos".

Vera, al igual que sus compañeros, coincidió en que "primero la idea es sumar y a través de sumar mejorar en el juego, ahora tenemos una idea, estamos mejor y podemos estar mucho mejor".

En la parte final, recalcó que "tenía una molestia en el cuádriceps y fue decisión del entrenador mi salida. Son detalles a solucionar, le pedí al árbitro entrar, no me miraba, tenía la chance de entrar, pero ya está".