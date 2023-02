Santiago Mele, arquero de Unión, reconoció que no llegó de la mejor manera al Clásico. "Estuvimos muy cerca de ganarlo", apuntó

Santiago Mele admitió que no tuvo una buena semana previa al Clásico que Unión empató contra Colón.

"En la semana tuve un virus, mucha fiebre, diarrea, vómitos. Llegué por debajo de mi peso, eso incidió y me acalambré todo. Nunca me había pasado. Me dio un poco de vergüenza todo eso", apuntó.

Para luego dejar su impresión del partido, al apuntar que "estuvimos muy cerca de ganarlo, hay que hacer un balance positivo y todo se inclinará, tarde o temprano, para nuestro lado".

Mele de ninguna manera se quería perder este tipo de partido, al subrayar que "desde que arranca el campeonato uno lo quiere jugar, se mira en que fecha llega. La oportunidad de vivirlo, disfrutarlo, fue una fiesta. Agradecido a Dios de permitirme vivirlo".

En otro tramo de la charla refrendó que "me voy orgulloso con el equipo que se formó en lo grupal, en lo humano. El hincha se tiene que sentir tranquilo del compromiso que tenemos, se entiende el murmullo porque hace varios partidos que no ganamos. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance, pronto serán más aplausos que murmullos".

Antes de retirarse volvió a insistir en que "siempre es un placer jugar de local. No podemos recriminarle nada a la gente y ellos saben que dejamos todo para volver a la victoria".