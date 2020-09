"Quería venir a Unión para dar el salto de calidad"

Pablo Palacio es una de las apuestas que realizó la dirigencia de Unión para reforzar el plantel. El volante ofensivo que proviene de Independiente Rivadavia Mendoza llegó a préstamo y firmó contrato hasta diciembre del 2021. En el arranque no se perfila como titular, pero está claro que peleará por ganarse un puesto.

A través de las redes sociales del club Unión, el mediocampista mendocino expresó sus sensaciones por estar en Unión y además reveló en qué sectores de la cancha puede juegar. Como así también contó la preparación que afrontó en las dos primeras semanas de entrenamiento.

"Mi llegada a Unión se dio a través de mi representante, él me comunicó que había un interés de Unión y desde ese momento pusimos todas las fichas. Yo quería dar ese salto de calidad y estar en un club de Primera División que participe en la Superliga. Por suerte se dio todo como esperaba y puedo estar en Unión", comenzó diciendo.

Para luego agregar "Fueron 15 días en los que hice trabajos diferenciados, que me iba dando los profes, pero gracias a Dios ya pasó rápido y la cumplí. Ahora ya me pude integrar al grupo y voy conociendo a los chicos. La verdad que hay un muy buen grupo y me recibieron de la mejor manera. Y ahora debo adaptarme a mis compañeros".

En cuanto a las prácticas que se vienen desarrollando opinó: "La verdad que entre estar encerrado en casa y poder entrenar con ciertos protocolos, esto último lo tomamos de buena manera. No es como lo anterior, donde podías tomar mates con los compañeros o compartir un vestuario. Pero hay una pandemia de por medio y es lo que nos toca, por lo cual hay que tomar todos los recaudos".

https://twitter.com/clubaunion/status/1305844927092453376 ️ La palabra de Pablo Palacio en la continuidad de los entrenamientos: "Me considero un jugador ofensivo; puedo jugar por derecha o por izquierda y me gusta encarar" pic.twitter.com/FPbGKE3M0X — Club Atlético Unión (@clubaunion) September 15, 2020

En relación a su posición en la cancha dijo: "Me considero un jugador ofensivo, puedo desempeñarme por derecha o por izquierda. También jugué como volante interno, me gusta encarar, pero también dar una mano en la marca ,pero soy de características ofensivas".

Por último sobre sus desafíos indicó: "La idea es poder participar de la mayor cantidad de partidos, ponerme a punto en lo físico y estar al 100% para cuando llegue el inicio de la Superliga y estar a disposición del cuerpo técnico".